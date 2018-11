Sport

HSV bleibt Tabellenführer: 1. FC Köln demütigt Dresden achtfach

Der 1. FC Köln läutet die jecke Karnevalssaison ein: In Ringelpiez-Trikots schießt er Absteiger Dynamo Dresden ab. Die Zweitliga-Tabellenführung behält dennoch der Hamburger SV, der in Aue siegt. Der Stadtrivale FC St. Pauli ist nun Dritter.

1. FC Köln - Dynamo Dresden 8:1 (2:0)

Das neue Stürmer-Traumpaar Simon Terodde und Jhon Cordoba hat den 1. FC Köln zum höchsten Ligasieg seit 13 Jahren geschossen. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg schlugen die Rheinländer am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga Dynamo Dresden mit 8:1 (2:0). Cordoba (3.,51.) und Terodde (42.,46., 61.) erzielten bei ihrem ersten gemeinsamen Startelf-Einsatz in dieser Saison zusammen fünf Treffer. Zudem waren Nationalspieler Jonas Hector (56., 83.) und Louis Schaub (78.) vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion erfolgreich. Für die Gäste traf Baris Atik (72.).

Durch den Sieg verbesserte sich die Mannschaft des zuletzt in der Kritik stehenden Kölner Trainers Markus Anfang mit 24 Punkten auf Platz zwei der Tabelle hinter dem Hamburger SV. Die stark in die Saison gestarteten Dresdner haben nach der höchsten Liga-Niederlage der Vereinsgeschichte mit 18 Punkten den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren.

FC Erzgebirge Aue - Hamburger SV 1:3 (1:1)

Der Hamburger SV hat mit dem vierten Sieg im vierten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Hannes Wolf die Tabellenführung behauptet. Der HSV fuhr beim 3:1 (1:1) bei Erzgebirge Aue den achten Saisonsieg ein und ist mit 27 Punkten weiter Spitzenreiter. Aue bleibt dagegen bei 14 Punkten in der abstiegsgefährdeten Zone.

Pierre-Michel Lasogga (21.) nach einem schönen Konter mit seinem siebten Saisontor, Khaled Narey (63.) und der kurz zuvor eingewechselte Bakery Jatta (68.) trafen für den Favoriten. Clemens Fandrich (23.) sorgte für das zwischenzeitliche 1:1 der Gastgeber. Es war der erste Gegentreffer für Wolf als HSV-Trainer.

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:0)

Der FC St. Pauli hat im Aufstiegsrennen wichtige Punkte liegen gelassen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kam gegen den 1. FC Heidenheim nur zu einem 1:1 (0:0).

St. Pauli ist mit 23 Punkten auf Rang drei hinter dem 1. FC Köln zurückgefallen. Die formstarken Heidenheimer stehen bei 20 Zählern und sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Mit einem Sieg wären die Gäste sogar an den Kiezkickern vorbeigezogen.

Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer (52.) brachte die Gäste mit seiner neunten Torbeteiligung im neunten Spiel gegen St. Pauli in Führung. Joker Henk Veerman (61.) glich auf Vorlage von Marvin Knoll mit seinem vierten Saisontor für die Gastgeber aus. Alleine in den ersten 45 Minuten holte St. Pauli zehn Ecken heraus, ohne dabei jedoch gefährlich zu werden. Vor 29.546 Zuschauern hatten die Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz, blieben aber in einer temporeichen Partie bis zur Pause ohne zwingende Torchancen. Schnatterer (45.) vergab die beste Gelegenheit der Gäste vor der Pause.

