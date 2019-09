Heute um 18 Uhr schließt für den deutschen Profifußball das Transferfenster. Danach geht nichts mehr. International darf noch bis Mitternacht verpflichtet werden. Wir halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

15:59 Uhr:

*Datenschutz bei Atalanta Bergamo löst Ex-Liverpool-Verteidiger Martin Skrtel seinen Vertrag mit dem Serie A-Club wieder auf. Er hat sich mit Trainer Piero Gasperini überworfen. Ein Ersatz steht aber schon bereit: Bergamo leiht den ehemaligen Wolfsburger Simon Kjaer vom FC Sevilla aus .

mit dem Serie A-Club wieder auf. Er hat sich mit Trainer Piero Gasperini überworfen. Ein Ersatz steht aber schon bereit: Bergamo . Abdul Raman Baba , ehemals FC Augsburg und Schalke 04, hat seinen Vertrag beim FC Chelsea verlängert - und wechselt auf Leihbasis zu RCD Mallorca in die spanische LaLiga.

, ehemals FC Augsburg und Schalke 04, hat seinen Vertrag beim FC Chelsea verlängert - und in die spanische LaLiga. Und der dritte Ex-Bundesligaspieler: Gerüchten zufolge soll Michy Batshuayi, der vor zwei Jahren noch in Dortmund die Liga kurz und klein schoss, vor einem Wechsel in seine belgische Heimat stehen. Der RSC Anderlecht signalisiert Interesse an Chelseas Angreifer, berichtet France Football.

15:25 Uhr:

Kurzer Blick ins Revier:

Hatte keine leichte Zeit auf Schalke: Yevhen Konoplyanka ist auf dem Sprung in die Ukraine. (Foto: picture alliance/dpa) einen Abnehmer für Yevhen Konoplyanka finden . Wie italienische Medien berichten, soll der Ukrainer bei Shakhtar Donetsk den Brasilianer Taison ersetzen . Dieser befinde sich auf dem Sprung zum AC Mailand.

. Wie italienische Medien berichten, . Dieser befinde sich auf dem Sprung zum AC Mailand. Nicht mehr wechseln wird hingegen Dortmunds Raphael Guerreiro. Der Portugiese wurde zuletzt mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Nun sollen die Zeichen hingegen auf eine Vertragsverlängerung in Dortmund stehen.

14:39 Uhr:

Torwart-Wechsel bei PSG: Keylor Navas soll sich nach Informationen der "L'Equipe" schon in Paris befinden. (Foto: picture alliance/dpa) Keylor Navas, noch Ersatztorhüter bei Real Madrid, soll nach Informationen der Sportzeitung "L'Equipe" für 13,5 Millionen Euro die neue Nummer eins von PSG werden. Die bisherige, Alphonse Areola, soll dafür Navas' Platz in Madrid einnehmen.

13:44 Uhr:

Jubelt Bittencourt bald an der Weser? Laut Sky soll der Transfer fix sein. (Foto: picture alliance/dpa) Der Transfer von Leonardo Bittencourt zu SV Werder Bremen soll jetzt fix sein, berichtet Sky . Der 25-jährige Offensivspieler soll demnach für ein Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen werden. Anschließend soll eine Kaufpflicht greifen, solange die Werderaner nicht absteigen.

. Der 25-jährige Offensivspieler soll demnach für ein Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen werden. Anschließend soll eine Kaufpflicht greifen, solange die Werderaner nicht absteigen. Über eine Rückkehr könnten sich die Fans des SC Freiburg freuen. Ebenfalls Sky berichtet, dass Vincenzo Grifo nach seiner Leihe in der Vorsaison nun fest von Hoffenheim in den Breisgau wechselt.

13:09 Uhr:

In der Gerüchteküche brodelt es, nur die Bestätigungen lassen noch auf sich warten. Hier ein kurzes Update zu den (Fast-)Transfers der ersten Tageshälfte:

Tschüss BVB? Marius Wolf soll wohl vor einer Leihe nach Berlin stehen. (Foto: picture alliance/dpa) Marius Wolf , Reservist bei Borussia Dortmund, soll Hertha BSC verstärken . Der 24-Jährige soll zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden.

, Reservist bei Borussia Dortmund, soll . Der 24-Jährige soll zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden. Bremen soll angeblich kurz vor der Verpflichtung von Leonardo Bittencourt stehen. Der Berater des 25-jährigen Hoffenheimers soll angeblich schon in Werders Geschäftsstelle weilen, berichtet die "Bild".

stehen. Der Berater des 25-jährigen Hoffenheimers soll angeblich schon in Werders Geschäftsstelle weilen, berichtet die "Bild". Das Gerücht des Vormittags rankt sich um Jérôme Boateng und Juventus Turin. Nun ließ Boatengs Berater verlauten: Der Wechsel ist geplatzt, Juventus setze lieber auf "das eigene Personal". Nichtsdestotrotz hält sich hartnäckig das Gerücht, Juventus habe sich schlicht für einen anderen deutschen Ex-Nationalspieler entschieden: Shkodran Mustafi, der bei Arsenal London derzeit keine Chance mehr bekommt.

Nun ließ Boatengs Berater verlauten: Der Wechsel ist geplatzt, Juventus setze lieber auf "das eigene Personal". Nichtsdestotrotz hält sich hartnäckig das Gerücht, Juventus habe sich schlicht der bei Arsenal London derzeit keine Chance mehr bekommt. Bei Ajax spielte er sich in den Fokus, bei Paderborn bald aus dem Formtief? Verteidiger Jairo Riedwald. (links) (Foto: picture alliance / Andreas L Eri) SC Paderborn sieht trotz des ersten Saisonpunkts am Samstag gegen Wolfsburg noch Nachbesserungsbedarf: Jairo Riedewald, niederländischer Innenverteidiger , soll vom Premier-League-Klub Crystal Palace ausgeliehen werden. Riedewald, vor einem Jahr noch für 9 Millionen Euro von Ajax Amsterdam auf die Insel gewechselt, wäre wohl eine echte Verstärkung im Abstiegskampf.

sieht trotz des ersten Saisonpunkts am Samstag gegen Wolfsburg noch Nachbesserungsbedarf: , soll vom Premier-League-Klub Crystal Palace ausgeliehen werden. Riedewald, vor einem Jahr noch für 9 Millionen Euro von Ajax Amsterdam auf die Insel gewechselt, wäre wohl eine echte Verstärkung im Abstiegskampf. Nach dem gestrigen Leih-Wechsel von Angreifer Jean-Kévin Augustin zum AS Monaco sucht Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig noch einen Ersatz. Heißester Anwärter soll wohl der Tscheche Patrik Schick von der AS Rom sein.

noch einen Ersatz. Heißester Anwärter soll wohl der Tscheche sein. Fix ist nun außerdem der Wechsel von Martin Harnik zum Hamburger SV. Der Stürmer wird von Werder Bremen für ein Jahr ausgeliehen.

Der Stürmer wird von Werder Bremen für ein Jahr ausgeliehen. Weiterhin warten müssen wir auf die Bestätigung aus Frankfurt, was den Rebic-Transfer angeht.

Auch international passiert heute einiges:

Hört die PSG-Fans schon Jubeln: Mauro Icardi. (Foto: picture alliance / dpa) zum Medizincheck in Paris soll sich der Argentinier Mauro Icardi befinden. Der Stürmer, dessen Marktwert auf immerhin 80 Millionen Euro geschätzt wird, war bei Inter Mailands neuem Trainer Antonio Conte in Ungnade gefallen und soll unbedingt abgegeben werden. PSG könnte ihn zunächst ausleihen.

Der Stürmer, dessen Marktwert auf immerhin 80 Millionen Euro geschätzt wird, war bei Inter Mailands neuem Trainer Antonio Conte in Ungnade gefallen und soll unbedingt abgegeben werden. PSG könnte ihn zunächst ausleihen. *Datenschutz Real Madrids Torwart Keylor Navas und der deutsche Nationalspieler Emre Can von Juventus Turin.

Der ehemalige spanische Nationalstürmer Fernando Llorente heuert nach seinem Vertragsende bei den Tottenham Hotspurs nun in Neapel an. Dort erwartet ihn der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.

heuert nach seinem Vertragsende bei den Tottenham Hotspurs nun in Neapel an. Dort erwartet ihn der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Und noch mal Italien: Die AS Rom bemüht sich um Henrikh Mkhitaryan vom FC Arsenal. Der 30-jährige ehemalige Dortmunder ist bereits in Rom und absolviert seinen Medizincheck.

vom FC Arsenal. Der 30-jährige ehemalige Dortmunder ist bereits in Rom und absolviert seinen Medizincheck. Noch ein ehemaliger Bekannter aus der Bundesliga: Chicharito, 2016 bis 2018 Top-Stürmer bei Bayer Leverkusen, wechselt von Premier-League-Klub West Ham United nach Spanien zum FC Sevilla.

Es bleibt also spannend am "Deadline Day". Bis 18 Uhr ist das Transferfenster in Deutschland noch geöffnet. In Italien schließt es um 20 Uhr, in Spanien und Frankreich um 24 Uhr.