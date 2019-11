Ajax Amsterdam hat den Sieg im Gruppenspiel beim Europaleague-Sieger FC Chelsea bereits sicher in der Tasche, führt 4:1. Dann meldet sich Chelsea zurück: 2:4. Aber erst danach geht es so richtig heiß her: zwei Platzverweise, ein Elfmeter, weitere Tore - binnen weniger Minuten.

Zwei Platzverweise und ein Elfmeter innerhalb von nur einer Minute: Für den Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam kam es in der Partie der Königsklasse beim FC Chelsea in der 69. Minute knüppeldick. Schiedsrichter Gianluca Rocchi zeigte den beiden Ajax-Profis Daley Blind und Joel Veltman innerhalb einer Minute jeweils die Gelb-Rote Karte. Dazu gab es einen Strafstoß für Chelsea.

Was war passiert? Blind hatte bei einem Angriff der Blues ein hartes Foul begangen. Rocchi ließ zunächst Vorteil laufen. Anschließend war Veltman bei einem Torschuss im Strafraum mit der Hand am Ball. Beide Spieler mussten vom Platz. Dazu gab es den Elfmeter, den Jorginho verwandelte.

Ajax war schnell in Führung gegangen: Chelseas Abraham hatte in der 2. Minute ins eigene Tor getroffen. Chelsea glich aber bereits durch Jorginho in der 4. Minute aus. Prome brachte Ajax in der 20. Minute dann erneut in Führung. Chelsea sorgte in der 35. Minute dann mit dem zweiten Eigentor, diesmal Arriz, selbst für das 1:3. Nach der Halbzeit legte van de Beek für Amsterdam zum 4:1 (55.) noch einen drauf, ehe Azpilicueta (63.) die Aufholjagd auf Chelsea-Seite startete: 2:4. Jorginhos Elfer (71.) und James (74.) sorgten dann für den Endstand.