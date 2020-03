Arsenal London steckt in der Krise: In der Premier League sind die Gunners nur Mittelmaß, in der Europa League droht das Aus gegen Piräus. Da kommen für den Rekordpokalsieger der FA Cup und ein Drittligist gerade recht.

Der englische Fußball-Erstligist FC Arsenal ist als erstes Team ins Viertelfinale des FA Cup eingezogen. Der Rekordpokalsieger setzte sich ohne zahlreiche Stammspieler beim Drittligisten FC Portsmouth mit 2:0 (1:0) durch.

Der frühere Bundesliga-Profi Sokratis (45.+4) und Edward Nketiah (51.) erzielten die Treffer für die Londoner, die seit 1958 gegen Portsmouth ungeschlagen sind. Nationaltorwart Bernd Leno saß nach dem Aus in der Europa League vergangene Woche gegen Olympiakos Piräus auf der Bank. Die Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi und Mesut Özil standen nicht im Kader.

Im Vorjahr war die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta im Achtelfinale gegen Rekordmeister Manchester United ausgeschieden. Letztmals hatte der 13-malige Titelträger im ältesten Pokalwettbewerb der Welt 2017 nach einem 2:1-Sieg gegen den Stadtrivalen FC Chelsea triumphiert.