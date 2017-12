Sport

Hammerlos für Leipzig: BVB erwartet Atalanta in der Europa League

Borussia Dortmund muss in der ersten K.o.-Runde der Europa League gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo antreten. RB Leipzig bekommt es in der Runde der verbliebenen 32 Teams mit dem SSC Neapel zu tun.

Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig treffen in der Europa League jeweils auf italienische Teams. In der Zwischenrunde bekamen die Schwarzgelben aus dem Ruhrgebiet Atalanta Bergamo zugelost, Leipzig erwischt mit dem SSC Neapel einen der Favoriten auf die EL-Trophäe. Dabei wird allerdings auch die Partie gegen Atalanta für Dortmund kein Selbstläufer. In der vergangenen Saison war Bergamo die Überraschung der Serie A und in der gerade abgeschlossenen Vorrunde der Europa League setzte sich das Team von Trainer Gian Piero Gasperini souverän als Gruppenerster gegen den FC Everton und Olympique Lyon durch - ohne eine einzige Niederlage.

Für Borussia Dortmund war die Auslosung einen Tag nach dem Trainerwechsel von Peter Bosz zu Peter Stöger indes nur eine Randerscheinung. "Das ist ein sehr attraktives Los. Es ist eine sehr defensivstarke Mannschaft, die letztes Jahr Überraschungsvierter in Italien geworden ist", sagte Sportdirektor Michael Zorc. In der Sommervorbereitung absolvierten die Borussen ein Testspiel gegen die Italiener, das sie in Altach mit 0:1 verloren.

Für Leipzig wartet mit dem SSC Neapel der wohl schwerste Gegner auf europäischer Bühne. Die Italiener blieben in der Liga bis zum 15. Spieltag ungeschlagen. In einer Gruppe mit Manchester City und Donezk blieb dem SSC dagegen am Ende nur der dritte Rang. RB-Kapitän Willi Orban freut sich dennoch auf das Duell: "Neapel ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Los und eine große Aufgabe, die wir gerne annehmen. Wir freuen uns auf die K.-o.-Spiele." Teamkollege Diego Demme ist ebenfalls schon voller Vorfreunde: "Das werden bestimmt zwei richtig geile Spiele. Neapel ist ein absolutes Top-Team."

Die Hinspiele finden am 15. Februar statt, die Rückspiele werden am 22. Februar ausgetragen. Die beiden Bundesligisten hatten als Dritter ihrer Vorrundengruppen das Achtelfinale der Champions League verpasst.

Quelle: n-tv.de