Natürlich wäre es die Geschichte des Supercups geworden: Mats Hummels trifft bei seiner Rückkehr nach Dortmund im ersten Pflichtspiel auf seine Ex-Kollegen aus München. Aber Hummels muss passen. Dem BVB-Trainer liefert das eine überraschende Erkenntnis.

Und plötzlich kam Mats Hummels aus der Kabine des FC Bayern. Ein paar Sprüche durfte er sich dafür schon anhören, die aber konterte der 30-Jährige lässig weg. Nichts wolle er sagen, sagte er. Und sprach dann doch ein paar Worte. Nichts habe er sich in München zu Schulden kommen lassen, weswegen ein Besuch bei den ehemaligen Kollegen wohl völlig normal sei. Dann plauderte er auch noch ein, zwei Sätze über alle Versuche den letzten Glitzer aus seinen Haaren zu bekommen. Ohne sich an diesem Samstagabend bewegen zu müssen, hatte er wenige Minuten zuvor seinen ersten Comeback-Titel mit Borussia Dortmund im Konfetti-Glitzer gefeiert. Supercup-Sieger 2019 ist er - seine Kollegen Paco Alcacer (48.) und Jadon Sancho (69.) hatten beim 2:0-Erfolg dafür gesorgt.

Perfekt ausgekontert hatte der BVB die Münchener Mannschaft von Trainer Niko Kovac im mit 81.365 Zuschauern ausverkauften Signal-Iduna-Park. Die teilweise aberwitzige Fehlpässe des Rekordmeisters hatten sie konzentriert abgefangen, ausgespielt und effizient bestraft. Was Coach Lucien Favre aber noch mehr viel mehr Freude bereitet hat: mindestens so konzentriert wie die Konter abgeschlossen wurden, wurde das bayrische Angriffsspiel verteidigt.

Innenverteidigung räumt auf

Zwar war Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek regelmäßig im Laufduell gegen den wirklich sehr schnellen Kingsley Coman unterlegen. Zwar ließ sich Neuzugang Nico Schulz, den sie in Dortmund aufgrund des Kult-Nachnamens (dank dem legendären Michael) bereits zum Fanliebling gemacht haben, auf der linken Seite immer mal wieder überspielen. Dafür aber räumte die Innenverteidigung alles weg, was an gefährlichen oder potenziell gefährlichen Hereingaben im Strafraum landete.

Statt mit Hummels, der nach drei Jahren in München als Königstransfer in den Pott zurückkehrt, der der Mannschaft nicht nur fußballerische Stabilität sondern auch emotionale Führung geben soll, besetzte Favre das Zentrum mit Manuel Akanji (mutßmaßlich gesetzt) und Ömer Toprak (völlig überraschend). Hummels, so teilte er vor dem Spiel selbst über Twitter mit, habe im Training kurzfristig Beschwerden bekommen und aus Vernunftgründen auf einen Einsatz verzichtet.

Akanji mit der Heldengrätsche

Manuel Akanji (links) und Ömer Toprak klären gegen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. BVB-Keeper Marwin Hitz stößt (vielleicht) einen Freudenschrei über die gute Leistung seiner Vorderleute aus. (Foto: imago images / Kirchner-Media)

So konnte er durch seine Goldrandbrille beobachten, welche Qualitäten seine Nebenleute haben. Beide überzeugten mit ihren starken Duellwerten von 67 (Akanji) und 71 (Toprak) Prozent. Beide überzeugten aber auch mit ihrem guten Stellungsspiel. So nahmen sie Bayerns Tor-Garantie Robert Lewandowski ein ums andere Mal die Schüsse vom Fuß oder blockten sie seriös weg. Und in bester Heldengrätschermanier klärte Akanji Mitte der zweiten Halbzeit gegen Thomas Müller in höchster Gefahr. „Wir haben das mit sehr viel Geduld und sehr intelligent verteidigt“, lobte Favre.

Nur zwei kleine Patzer'chen leistete sich das Duo, einmal rutschte Akanji unnötig weg, einmal vertendelte Toprak einen Ball sehr leicht zur Ecke. Aber dass Toprak überhaupt spielte, war die vielleicht größte Überraschung an diesem Samstag und sie bot dem Trainer den vielleicht größten Erkenntnisgewinn. Niemand, selbst der „Kicker“ nicht, hatte den 30-Jährigen mehr auf Liste, wenn es darum ging, die erste oder die gar zweite Elf des BVB zu besetzen. Hummels klar gesetzt, Akanji wohl auch. Dahinter: der junge Dan-Axel Zagadou, auch wenn der in der Rückrunde ebenfalls sehr anfällig war und Julian Weigl, der das wiederum in der Rückrunde sehr überzeugend gelöst hatte.

Und nun plötzlich Toprak. Sachen gibt’s.