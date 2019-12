Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach Informationen der "Bild" das Tauziehen um Erling Haaland von RB Salzburg gewonnen. RB Leizpig, Manchester United und Juventus Turin sollen leer ausgehen. Eine italienische Zeitung sieht allerdings die Alte Dame mit den besten Karten im Poker.

Borussia Dortmund hat angeblich das Tauziehen um eines der begehrtesten Talente Europas gewonnen. Nach Angaben der "Bild" steht der Vizemeister kurz vor der Verpflichtung des 19 Jahre alten norwegischen Angreifers Erling Haaland von RB Salzburg. Haaland hat demnach Herbstmeister RB Leipzig eine Absage erteilt, auch namhafte europäische Klubs wie Manchester United oder Juventus Turin wurden angeblich vom BVB ausgestochen.

Grund für die Entscheidung soll zum einen sein, dass RB ihm aufgrund der Konkurrenzsituation im Angriff keine Spielzeit garantieren könne. Zudem würden sich die Gehaltsvorstellungen des 19-Jährigen außerhalb des Leipziger Gefüges bewegen. Allerdings sei nach einem Bericht von "Tuttosport" derzeit Juventus Turin Haalands Favorit. Der italienische Rekordmeister hat zudem gerade Mario Mandzukic nach Katar abgegeben und damit eine Planstelle im Angriff frei.

16 Tore in 14 Spielen

Haaland sorgte in diesem Jahr für Furore, in sechs Champions-League-Spielen erzielte er acht Tore. In der österreichischen Liga kommt der Norweger auf 16 Treffer in 14 Spielen. In Österreich wurde er unlängst zum Fußballer des Jahres gewählt.

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hatte im Dezember ein Treffen mit Haaland bestätigt. Das intensive Werben für Leipzig blieb offenbar aber erfolglos. "Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch meine Idee von Fußball zu erklären. Ich glaube, es war ein gutes Gespräch", hatte Nagelsmann gesagt.