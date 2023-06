Xavi will persönlich kämpfen

Xavi will persönlich kämpfen Barça wirbt nun auch offiziell vehement um Kimmich

Beim FC Bayern ist Joshua Kimmich gesetzt, sein Vertrag läuft noch bis 2025. Und doch weckt er besonders beim FC Barcelona Begehrlichkeiten. Immer wieder wird über ein Interesse spekuliert, nun schwärmt Barça-Coach Xavi sogar öffentlich - auch wenn die Chancen gering sind.

Gelobt hat er ihn schon oft, jetzt ist das Interesse auch offiziell: Trainer Xavi vom FC Barcelona würde gerne den deutschen Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich verpflichten. "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben", sagte Xavi der "Mundo Deportivo". "Klar ist, dass wir auf dieser Position einen Spieler mit einem sehr hohen Niveau brauchen, sonst wird es sehr schwierig, nächstes Jahr" mitzuhalten.

Allerdings steht die Tür bei Kimmich nicht auf, der Mittelfeldstratege sieht seine Zukunft in München. Sein Vertrag läuft bis 2025. Doch Xavi will notfalls auch persönlich um Kimmich kämpfen. "Der Klub weiß bereits, dass ich, wenn ich jemanden anrufen oder reisen muss, dies tun werde", sagte der Weltmeister von 2010 und lobte Kimmich erneut in den höchsten Tönen: "Er ist ein absoluter Spitzenspieler, der das Spiel auf eine fantastische Art und Weise versteht."

In Spanien wird bereits länger über einen Transfer von Kimmich zu Barca spekuliert, vor allem die "Mundo Deportivo" ist dabei vorne dabei. Wie die Sportzeitung vor einigen Wochen schon berichtete, wolle der FC Barcelona außer Weltmeister Lionel Messi im Sommer einen Top-Akteur für das Mittelfeld verpflichten. Hier solle Kimmich ein möglicher Kandidat sein, hieß es in dem Bericht. Top-Kandidat sei Martín Zubimendi von Real Sociedad, aber dieser sei mit rund 60 Millionen Euro vermutlich sehr teuer.

Der 28-jährige Kimmich, dessen Marktwert weitaus höher als der von Zubimendi ist, ist beim FC Bayern als ein zentraler Spieler für die Zukunft fest eingeplant, er gilt im Klub als unverkäuflich. Laut "Mundo Deportivo" hat auch Manchester City Interesse an Kimmich. In der Saison 2015/16 arbeitete der Mittelfeldakteur eine Saison mit City-Trainer Pep Guardiola zusammen.