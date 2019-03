Barcelonas Rakitic trifft in der 26. Minute zum 0:1.

Bittere Woche für die Königlichen: Nach einer ersten Clasico-Begegnung am Mittwoch, erleidet Real Madrid eine weitere Schlappe gegen den Erzrivalen aus Barcelona. Der Meistertitel wird nunmehr zum "Ding der Unmöglichkeit".

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat auch die zweite Clasico-Begegnung binnen vier Tagen nicht für sich entscheiden können. Nach dem 0:3-Aus im Halbfinale des spanischen Pokals am Mittwoch unterlag Real dem Erzrivalen FC Barcelona auch am 26. Spieltag in La Liga mit 0:1 (0:1).

"Das Tor hat den Unterschied gemacht. Wir müssen Barca gratulieren, unsere Leistung war heute nicht ausreichend. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, haben sie aber nicht genutzt", sagte Sergio Ramos, der den Kampf um den Meistertitel aufgab: "Mit der Konstanz, die Barca zeigt und dem Vorsprung, den Barca hat, ist das ein Ding der Unmöglichkeit für uns".

Ramos war auch an der spielentscheidenden Szene im Estadio Santiago Bernabeu beteiligt. In der 26. Minute ließ sich der 32-Jährige von Ivan Rakitic nach einem langen Pass von der Mittellinie überlaufen, der Ex-Schalker nutzte den Freiraum, um eiskalt den Siegtreffer zu erzielen. Real-Keeper Thibaut Courtois verhinderte mit einer starken Parade gegen Luis Suarez (39.) einen höheren Pausenrückstand.

Meisterschaft abgehakt

Auf der Gegenseite stemmten sich vor allem Weltfußballer Luka Modric und Junior Vinicius gegen die Niederlage, der zuletzt stark kritisierte Toni Kroos (Bernd Schuster: "Ein Dieseltraktor") blieb unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw unauffällig. Bei Barca war Torhüter Marc-Andre ter Stegen weniger gefordert als im Pokal-Duell, parierte gegen Vinicius (56.) und Karim Benzema (87.) aber stark. Real drängte in der zweiten Halbzeit zeitweise auf den Ausgleich, in der brenzligsten Situation blockte Clement Lenglen einen Schuss von Vinicius ab (60.).

Mit nunmehr zwölf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Barcelona müssen die "Königlichen" die Meisterschaft in dieser Saison endgültig abhaken. Auch der Ligazweite Atletico Madrid hat schon zehn Zähler Rückstand auf die Katalanen, kann am Sonntag bei Real Sociedad aber noch nachziehen.