Eine große italienische Sportzeitung will wissen: Ralf Rangnick steht vor einem Wechsel zum AC Mailand. Dass das gegenseitige Interesse mehr ist als ein Gerücht, hatte Rangnick schon bestätigt. Das begeistert längst nicht jeden. Was aber hat das Ganze mit Julian Nagelsmann zu tun, dem Trainer von RB Leipzig?

Ralf Rangnick steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel zum AC Mailand - und angeblich will er als Technischer Direktor auch Trainer Julian Nagelsmann zum italienischen Traditionsklub locken. Das berichtete die "Gazzetta dello Sport" in ihrer Titelgeschichte am Freitag. "AC Mailand steht eine komplette Neugründung, eine totale Herausforderung bevor", kommentierte die Zeitung und schrieb von einem "Milan im deutschen Format".

Rangnick, der nach seinem Rückzug bei RB Leipzig inzwischen als "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull angestellt ist, hatte unlängst Kontakte zum italienischen Traditionsklub eingeräumt, die aber wegen der Coronakrise ausgesetzt seien. Rangnick soll jedoch laut "Gazzetta dello Sport" konkrete Gespräche mit Mehrheitsaktionär Gordon Singer führen. Milan-Präsident Paolo Scaroni kündigte jüngst an: "Unsere Mission ist es, eine junge Mannschaft aufzubauen, die einen schnellen Fußball nach britischem Modell oder nach Ajax-Vorbild spielt. Hinzu müssen wir Sponsoren finden, denn ohne Sponsoren kommt man zu keinen Resultaten. Unser Ziel ist, Tifosi überall zu gewinnen, auch in China, Indonesien und Pakistan", sagte er der "Gazzetta dello Sport". Eine Modernisierung des Klubs mit dem Fokus auf junge Toptalente - genau Rangnicks Fachgebiet.

Dass aber Nagelsmann nach nur einer Saison bei RB Leipzig als Nachfolger von Trainer Stefano Pioli nach Mailand wechselt, gilt als unwahrscheinlich. Selbst ein Rangnick-Wechsel würde beim AC nicht nur auf Zustimmung stoßen. Paolo Maldini, der dort zurzeit als Technischer Direktor arbeitet, hatte Rangnick zuletzt wegen dessen öffentliche Äußerungen scharf kritisiert. Rangnick wolle die "ganze Macht" sowohl im technischen als auch sportlichen Bereich, sagte Maldini der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Damit grätsche Rangnick in Bereiche, wo "Fachleute mit regulärem Vertrag arbeiten". Die angeblichen Forderungen Rangnicks seien wie ein "Platzsturm".

"Deshalb habe ich einen Rat für ihn: Bevor er Italienisch lernt, sollte er das Konzept von Respekt überdenken", zitierte Ansa den 51 Jahre alten ehemaligen Nationalspieler. "Es gibt Kollegen, die trotz der momentanen Schwierigkeiten auf professionelle Art und Weise die Saison zum Abschluss bringen wollen und das Wohl von Milan vor ihr eigenes stellen."