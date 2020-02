Der FC Chelsea kann mit einem Heimsieg gegen Manchester United die Red Devils im Kampf um die Champions League auf Distanz halten. Doch die Blues bleiben torlos. Das wiederum dürfte den FC Bayern München freuen.

Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Chelsea hat einen Rückschlag im Kampf um die erneute Königsklassen-Teilnahme hinnehmen müssen. Die Blues unterlagen dem Rekordmeister Manchester United 0:2 (0:1), wodurch sich das Rennen um den vierten Platz in der Premier League zuspitzt. Chelsea ist zwar mit 41 Zählern noch Vierter, dahinter sind aber bereits Tottenham Hotspur (40), Sheffield United (39) und Man United (38) in Lauerstellung.

Anthony Martial (45.) und Harry Maguire (66.) erzielten die Treffer für United, das sich wieder einmal als Mannschaft für die großen Spiele zeigte. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer hatte als einzige Mannschaft in dieser Saison gegen den FC Liverpool gepunktet und auch auswärts beim Stadtrivalen Manchester City triumphiert.

Liverpool führt mit 76 Punkten die Tabelle unangefochten an. Während die Reds bereits am Dienstag in das Achtelfinale der Champions League starten und zunächst bei Atletico Madrid antreten müssen, treffen der FC Chelsea und Deutschlands Fußball-Rekordmeister FC Bayern München erst am 24. Februar in London zum Hinspiel aufeinander. Das Rückspiel findet dann am 18. März in München statt. Chelsea ist amtierender Europaliga-Sieger.