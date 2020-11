Niklas Süle ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie der FC Bayern mitteilt, befindet sich der 25-Jährige in häuslicher Quarantäne. Ob die Diagnose Auswirkungen auf das Champions-League-Spiel der Münchner am Dienstagabend hat, steht noch nicht fest.

Der FC Bayern muss im Champions-League-Spiel bei RB Salzburg am Dienstag (21 Uhr im Liveticker bei ntv.de) auf Niklas Süle verzichten. Der Abwehrspieler ist dem Klub zufolge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 25-Jährige "befindet sich in häuslicher Quarantäne, es geht ihm gut", heißt es weiter. Ob der positive Test Konsequenzen für die Ansetzung in der europäischen Königsklasse hat, ist noch unklar. Süle ist nach Serge Gnabry der zweite Profi des FC Bayern, bei dem ein positiver Test vorliegt.

Gnabry musste daraufhin beim CL-Auftaktsieg gegen Atlético Madrid (4:0) zuschauen. Erst wenige Tage später und nach mehreren negativen Corona-Tests erklärten die Behörden, dass es sich offenbar um ein fehlerhaftes Ergebnis gehandelt habe und Gnabry die Quarantäne beenden könne. Obwohl er das Abschlusstraining vor dem Madrid-Spiel mitgemacht hatte, konnte die Partie wie geplant stattfinden, da in einer weiteren Testreihe keine weiteren Ansteckungen festgestellt wurden.

Süle ist nach seinem Vereinskollegen Gnabry, İlkay Gündoğan von Manchester City und Borussia Dortmunds Emre Can der vierte deutsche Nationalspieler, dessen Infektion mit dem Coronavirus öffentlich wurde.