Nicht nur die Bayern sind hinter Dayot Upamecano her.

Dass die Münchener mit RB-Leistungsträger Dayot Upamecano liebäugeln, ist bekannt. Nun räumt Sportvorstand Hasan Salihamidzic Gespräche mit den Beratern des Verteidigers ein. Die Bayern sehen sich im Transferpoker vorne, doch offenbar wollen noch andere große Namen mitspielen.

Im Bemühen um RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern München mit den Beratern des Franzosen getroffen. "Wir haben sehr gute, professionelle Gespräche gehabt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im TV-Sender Sky. Damit bestätigte er einen Medienbericht vom gleichen Tag, nach dem sich Sascha Breese und Volker Struth am Donnerstag zu einem Gespräch an der Säbener Straße befunden haben.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sieht sich der deutsche Fußball-Rekordmeister im Werben um Upamecano vorn. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bestätigte im TV-Sender Sky ein Telefongespräch mit dem Münchner Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. "Fakt ist, ich habe mit ihm telefoniert, und wir sind so verblieben, dass wir noch mal sprechen, wenn es konkreter wird."

Noch nichts entschieden

Rummenigge habe das Interesse der Münchner an Upamecano bestätigt. "Er hat eine Ausstiegsklausel, das ist bekannt", sagte Mintzlaff. Entschieden sei aber noch nichts. Weitere europäische Topvereine sollen Interesse an dem Innenverteidiger haben. "So ein Spieler steht nicht nur bei Bayern auf dem Zettel", sagte Mintzlaff.

Upamecano war im Januar 2017 von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig gewechselt. Dort wurde der 1,86 Meter große und 90 Kilogramm schwere Abwehrspieler zu einem der Leistungsträger. Upamecano hatte seinen Vertrag bei RB Leipzig im Sommer vergangenen Jahres verlängert, dieser ist bis Ende Juni 2023 gültig. Der 22-Jährige soll aber eine Ausstiegsklausel in seinem aktuellen Arbeitspapier haben, die einen Weggang möglich machen würde. Sie soll bei etwa 43 Millionen Euro liegen. RB soll damals an Salzburg 10 Millionen Euro überwiesen haben.

Der FC Bayern hatte unlängst sein Interesse an Upamecano öffentlich gemacht. Gehandelt als mögliche neue Klubs werden auch der FC Liverpool mit Jürgen Klopp und der FC Chelsea mit Thomas Tuchel. Upamecano will sich angeblich bis Mitte Februar entscheiden.