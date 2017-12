Sport

Heim-Erlösung für Bremen: Bayern müht sich, BVB krampft, Leipzig blamiert

Die Sieglos-Serie von Borussia Dortmund setzt sich auch am 14. Bundesliga-Spieltag in Leverkusen fort, trotz fast 50-minütiger Überzahl. Coach Peter Bosz wackelt immer mehr. Der FC Bayern baut seine Tabellenführung per Arbeitssieg gegen Hannover aus, weil Verfolger Leipzig in Hoffenheim untergeht. Bremen schafft den zweiten Sieg.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Die Uhr von Trainer Peter Bosz beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund läuft ab. Der Niederländer verpasste mit dem DFB-Pokalsieger beim 1:1 (0:1) im Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen trotz langer Überzahl den Sieg und ist seit sieben Spielen im Fußball-Oberhaus ohne Erfolg. Auch eine 49-minütige Überzahl nach der Roten Karte für den Bayer-Brasilianer Wendell nach Videobeweis aufgrund eines groben Foulspiels gegen Gonzalo Castro (41.) konnte der BVB nicht zum Sieg nutzen. Kevin Volland (30.) erzielte das 1:0 für die Rheinländer, die auch im neunten Ligaspiel in Folge ohne Niederlage blieben. Der Nationalspieler nahm einen Pass von Kai Havertz auf, umkurvte Dortmunds Keeper Roman Bürki und schob ins leere Tor ein. Es war bereits das neunte Saisontor des Ex-Hoffenheimers. Andrej Jarmolenko (73.) traf zum Ausgleich, nachdem zuvor Volland (72.) das 2:0 auf dem Fuß hatte, aber am starken Bürki scheiterte. Pech hatte der BVB durch zwei Verletzungen im ersten Durchgang: Bereits in der achten Minute musste Maximilian Philipp mit einer Knieverletzung mit der Trage vom Platz gebracht werden. Auch Castro konnte nach dem Wendell-Foul nicht mehr weitermachen und musste in der 44. Minute vom Feld.

FC Bayern - Hannover 96 3:1 (1:1)

Der FC Bayern hat drei Tage vor dem Prestigeduell in der Champions League gegen Paris St. Germain seine Pflicht in der Liga ohne großen Glanz erfüllt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann gegen Aufsteiger Hannover 96 dank des herausragenden Kingsley Coman mit 3:1 (1:1) und baute seine Tabellenführung nach dem Patzer von RB Leipzig bei 1899 Hoffenheim dadurch aus. Der überragende Coman erlöste die Münchner in der 67. Minute nach Daueroffensive und holte 20 Minuten später einen Foulelfmeter heraus, den Torjäger Robert Lewandowski mit seinem 14. Saisontor zur Entscheidung verwandelte (87.). Arturo Vidal hatte die Bayern in der 17. Minute nach Vorarbeit von Thomas Müller per Kopf in Führung gebracht. Müller feierte nach sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback, in der 89. Minute kehrte auch Franck Ribery nach runde zwei Monaten auf den Platz zurück. Für Hannover glich Charlison Benshop (35.) zwischenzeitlich nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 aus. Niclas Füllkrug scheiterte zuvor in der 28. Minute im zweiten Versuch mit einem Foulelfmeter an Bayern-Keeper Sven Ulreich. Zunächst hatte er getroffen. Doch weil ein H96-Profi zu früh in den Strafraum gelaufen sein soll, wurde der Elfmeter wiederholt.

1899 Hoffenheim - RB Leipzig 4:0 (1:0)

Vizemeister RB Leizig ist bei der Verfolgung von Spitzenreiter Bayern München schwer gestrauchelt. Die Sachsen unterlagen am 14. Spieltag 0:4 (0:1) bei 1899 Hoffenheim und kassierten damit ihre bislang höchste Niederlage in der Fußball-Bundesliga. Für die Leipziger war es die erste Niederlage nach vier Pflichtspielen ohne Pleite. Nadiem Amiri (13.), Serge Gnabry (52./62.) und Mark Uth (87.) trafen für die Hoffenheimer, die einen Schritt aus der Krise machten. Zuvor hatte die TSG nur zwei der zurückliegenden zwölf Pflichtspiele gewonnen. Sein zweites Tor erzielte Gnabry vom Mittelkreis aus mit einem Heber über Keeper Peter Gulacsi. Bereits vor der Partie hatten beide Klubs für Schlagzeilen gesorgt. Aufseiten der Leipziger hatte Sportdirektor Ralf Rangnick einen Wechsel von Nationalstürmer Timo Werner zum Champions-League-Sieger Real Madrid ausgeschlossen. Zudem gab Trainer Ralph Hasenhüttl zu Protokoll, dass er sich nicht als Nachfolger von Jupp Heynckes bei Bayern München sieht. Bei der TSG dementierte Coach Julian Nagelsmann Kontakte zu DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund. Mehrheitseigner Dietmar Hopp kündigte an, die Anfeindungen gegnerischer Anhänger nicht länger hinnehmen zu wollen und juristisch dagegen vorzugehen.

Werder Bremen - VfB Stuttgart 1:0 (1:0)

Dank Ex-Nationalspieler Max Kruse hält Werder Bremen im Abstiegskampf Anschluss an die Konkurrenz. Die Norddeutschen besiegten in einer umkämpften Partie den VfB Stuttgart mit 1:0 (1:0), bleiben aber dennoch Tabellenvorletzter. Wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff war der Torjäger mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze nach Freistoß von Fin Bartels erfolgreich. Für die Hanseaten war es unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt der zweite Sieg im zweiten Heimspiel, die Gäste warten auswärts weiterhin auf den ersten "Dreier" in dieser Spielzeit. In Bremen wäre zumindest ein Unentschieden für den Aufsteiger nicht unverdient gewesen. Die Mannschaft von Coach Hannes Wolf war vor 41.500 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion über weite Strecken der Begegnung ein absolut gleichwertiger Gegner.

FSV Mainz - FC Augsburg 1:3 (0:2)

Der FC Augsburg lauert weiter auf einen Europapokalplatz. Das Team von Trainer Manuel Baum gewann 3:1 (2:0) beim FSV Mainz 05 und steht mit 22 Punkten glänzend da. Die Mainzer (15 Zähler) müssen hingegen langsam Richtung Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga gucken. Michael Gregoritsch (22.) traf zur Führung für die Gäste, die zuletzt 2011 in Mainz gewonnen hatten (seitdem fünf Niederlagen). Alfred Finnbogason legte per Foulelfmeter nach (43.). Zuvor hatte FSV-Torwart Robin Zentner erst gepatzt und dann Gregoritsch zu Fall gebracht. In der Endphase traf zunächst Gerrit Holtmann (85.) zum Anschluss, ehe Finnbogason (86.) mit seinem achten Saisontor den Schlusspunkt setzte.

Quelle: n-tv.de