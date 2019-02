Für Funchal eine Schmach, für Benfica ein Hallo-Wach-Ruf in der Meisterschaft: Lissabon feiert den höchsten Sieg in der portugiesischen Liga seit 60 Jahren und schenkt Funchal gleich zweistellig ein. Tabellenführer Porto ist gewarnt.

Benfica Lissabon hat den höchsten Sieg in der portugiesischen Fußball-Liga seit 60 Jahren gefeiert. Der Vizemeister zerpflückte CD Nacional Funchal am 21. Spieltag mit 10:0 (3:0) und stellte damit den Vereinsrekord ein. 1965 hatte Benfica im Pokal der Landesmeister gegen Stade Düdelingen aus Luxemburg 10:0 gewonnen, ein Jahr zuvor hatte man Seixal in der Liga mit dem gleichen Ergebnis abgefertigt.

In der höchsten portugiesischen Spielklasse war das 10:0 der zweithöchste Sieg der Geschichte. 1959 hatte Academica Coimbra beim 11:0 gegen Caldas SC noch ein Tor mehr erzielt. Für Lissabons Trainer Bruno Lage war es in der Liga der siebte Sieg im siebten Spiel.

Der Tabellenzweite sendete mit dem Kantersieg zudem ein Ausrufezeichen in Richtung des Tabellenführers FC Porto. Nach 21 Saisonspielen führt Porto (51) mit einem Punkt vor Benfica (50), Sporting Braga (49) liegt als Dritter in Lauerstellung.