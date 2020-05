Die Fußball-Bundesliga wird nach der Corona-Zwangspause wieder angepfiffen. Und das mit allerhand Skurrilitäten: Leere Stadien, Torjubel auf Abstand sowie Trainer und Ersatzspieler mit Mundschutz. Der Spieltag im Re-Live!

17.25 Uhr: Das war's! Der erste Teil des ersten Geisterspieltags in der Bundesliga ist vorbei. Die Erkenntnisse: Der BVB ist richtig gut drauf, RB Leipzig zieht sich langsam aber sicher aus dem Titelkampf zurück. Und die Hertha hat den nächsten Corona-Aufreger. Nach ihren drei Treffern in Hoffenheim klatschten die Berliner Spieler sich jeweils ab und bildeten eine Jubeltraube. Muss echt nicht sein. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend!

17.19 Uhr: Die Nachspielzeit läuft, Daniel Ginczek trifft - 2:1 für Wolfsburg!

17.16 Uhr: Christopher Antwi-Adjej hätte den SC Paderborn wieder ganz dick ins Geschäft "Klassenerhalt" bringen können, hätte er seine Mega-Möglichkeit aus kürzester Distanz versenkt. Hat er aber nicht. Und selbst bleibt Paderborn Letzter.

Weiter geht's Männer! (Foto: REUTERS)

17.06 Uhr: RB Leipzig wehrt sich. Und das erfolgreich. Nach mehreren ungenauen bis untauglichen Versuchen ist nun Yussuf Poulsen da. Der Däne springt hoch, sehr hoch sogar, und nickt zum Ausgleich aus. Die Flanke von Kevin Kampl war übrigens auch ganz stark!

17.04 Uhr: Wow, die Possen-Hertha kann's auch sportlich. Und das richtig gut. Cunha setzt sich auf der Außenbahn durch, läuft in den Strafraum und schupft den Ball ins lange Eck. Das ist die Krönung einer Top-Leistung. #läuftmitlabbadia. Gejubelt wird übrigens wieder virologisch nicht ganz unbedenklich.

16.58 Uhr: Kurze Info aus Düsseldorf: Valon Berisha trifft zum zweiten Mal Aluminium. In der ersten Halbzeit war's der Pfosten, jetzt die Latte. Ansonsten: 0:0.

16.55 Uhr: Freistoß für Augsburg, Kopfball, Tor - 2:1 für die Gastgeber. Eine Kopie des Ausgleichs. Aber: VAR, Abseits, bleibt alles wie gehabt. Torschütze wäre übrigens Felix Uduokhai.

16.52 Uhr: Puh, Schalke, 04 - also 0:4. Guerreiro steht gnadenlos frei und vollendet aber mal ganz fein, im Fallen mit dem Außenrist!

Vedad Ibisevic kann's noch. (Foto: AP)

16.50 Uhr: Flanke von Maxi Mittelstädt, Kopfball von Vedad Ibisevic, Tor, 2:0 für die Hertha. Und wäre der Klub wegen seiner Corona-Possen nicht eh schon in der Kritik: Beim Jubel gibt's intensiven Körperkontakt ...

16.48 Uhr: Peter Pekarik haut einfach mal drauf. Sein Schuss würde weit neben das Tor der Hoffenheimer gehen, wäre da nicht TSG-Spieler Kevin Akpoguma. Der lenkt den Ball sowas von unglücklich ab, dass es nun 1:0 für Hertha BSC steht.

16.42 Uhr: Ein "herrlicher" Moment in Augsburg. Der FC gleicht aus. Mit Wolfsburger Hilfe. Abwehrchef John Anthony Brooks trifft nach einem Freistoß ins eigene Tor, 1:1.

16.36 Uhr: Schalke setzt auf Guido Burgstaller. Aufholjagd ist das Stichwort. Sie fällt um 16.36 Uhr aber noch ein wenig komplizierter aus, als noch um 16.35 Uhr. Nach einem ganz feinen Konter trifft Thorgan Hazard aus 18 Metern zum 3:0. Julian Brandt bereitet zum zweiten Mal vor. Markus Schubert sieht zum zweiten Mal nicht souverän aus.

16.34 Uhr: In Leipzig lief in der Pause übrigens deutscher Schlager über die Stadion-Mikrofone. Der Sky-Moderator ist darüber sehr froh, denn es nimmt ein bisschen die Geisterspiel-Tragik.

16.31 Uhr: Damit Sie Bescheid wissen: Läuft wieder!

16.26 Uhr: Lukas Podolski ist stolz auf den Neustart der Bundesliga nach der Corona-Zwangspause. "Wir als Bundesliga, wir als Deutsche haben mal wieder bewiesen, dass wir es drauf haben. In puncto Disziplin, Organisation, Zusammenhalt", sagte er bei Bild TV. "Darum bin ich froh, dass die Liga wieder loslegt."

Welche sportlichen Pläne Lukas Podolski womöglich hat, das lesen Sie hier!

16.17 Uhr: Für Schalke läuft's nicht. Torwart Markus Schubert kann den Ball unter Druck nicht sauber klären. Der BVB fängt den Ball ab, über Mo Dahoud und Julian Brandt landet der Ball bei Raphael Guerreiro, der trifft abgezockt in die lange Ecke. Danach Halbzeit. Wo? Überall. Kurz lüften, dann weiter "geistern".

16.14 Uhr: Renato Steffen ist nur 170 Zentimeter groß. Aber kopfballstark. Aus elf Metern wuchtet er den Ball högschd platziert ins Tor des FC Augsburg. Andreas Luthe ist machtlos, der VfL Wolfsburg führt.

16.05 Uhr: Der Bann ist gebrochen, jetzt läuft's. Und um kurz nach vier am besten für den SC Freiburg. Nach einer Ecke von Vincenzo Grifo lümmelt Manuel Gulde den Ball zum 1:0 per Hacke ins Tor von RB Leipzig. Für die Titelchancen der Sachsen ist das natürlich pures Gift!

16.00 Uhr: Da ist das Ding, das erste Tor an einem Geisterspieltag der Bundesliga! Und wer hat's gemacht? Der Haaland natürlich. Flanke von links, Tor aus knapp zehn Metern. Klingt fast ein bisschen zu nüchtern für dieses historische Ereignis. Aber es war halt so. Borussia Dortmund führt 1:0 gegen den FC Schalke 04. Wie vorgeschrieben, bejubelte der 19-Jährige sein zehntes Liga-Tor dieser Saison übrigens nicht mit Umarmungen seiner Teamkollegen, sondern wog lediglich seinen Oberkörper hin und her.

15.56 Uhr: Der erste Corona-Test bei Heiko Herrlich, Trainer des FC Augsburg, nach dem Verstoß gegen die Quarantäne-Regeln ist negativ ausgefallen. Dies teilte der FCA mit. Herrlich verfolgte die Partie im VIP-Bereich im Stadion. Die ganze Geschichte lesen Sie übrigens hier! Und was das für die Liga bedeutet, steht hier!

15.51 Uhr: Auch so sieht Fußball-Bundesliga am 16. Mai 2020 aus:

(Foto: imago images/Team 2)

15.46 Uhr: Was übrigens äußerst skurril ist: Man kann beinahe jedes Wort der Akteure auf dem Feld und an der Seitenlinie verstehen. Das hat sehr viel von Saison-Vorbereitung und nicht von Saison-Endspurt.

15.42 Uhr: Hans-Joachim Watzke empfindet den Wiederbeginn der Bundesliga als "surreal. Das ist schon gewöhnungsbedürftig", sagte der BVB-Geschäftsführer vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04. Er sei zudem "sehr angespannt. Das hat zwei Gründe: Die sportliche Perspektive, aber auch, dass alles glatt geht." Er habe sich deutlich für den Neustart der Bundesliga ausgesprochen, "da spürt man natürlich eine große Verantwortung." Warum wir Ihnen das alles erzählen können? Noch ist nichts passiert.

15.36 Uhr: So ein Field-Interview zum Start gab es in der Geschichte der Bundesliga wohl noch nie. Der neue Trainer von Hertha BSC, Bruno Labbadia, ist vor dem ersten Pflichtspiel mit den Hauptstädtern in Sinsheim mit einer langen Tonangel aus den Zuschauerrängen befragt worden. Labbadia diktierte seine Antworten ins Sky-Mikrofon, bevor er pflichtbewusst wieder seinen Mundschutz aufsetzte und ins Publikum grüßte, wo diesmal statt Fans nur Ordner und Journalisten saßen. Während des Spiels dürfen Trainer nun doch auf einen Mundschutz verzichten, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern wahren.

15.30 Uhr: Los geht's! Der erste Anpfiff nach der Zwangspause erfolgt in Düsseldorf. Dort empfängt die Fortuna im Abstiegsduell den SC Paderborn. Alle Spiele im ausführlichen Live-Ticker finden Sie übrigens hier!

15.23 Uhr: Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen. Das gilt natürlich auch für das körperliche Wohl. Deshalb verteilte RB Leipzig gegen den SC Freiburg Lunchpakete für die Medienvertreter am Einlass. Darin enthalten: eine Banane, ein Apfel, ein belegtes Brötchen, ein Müsliriegel und ein Desinfektionsgel. Auf eine Dose seines Hauptsponsors verzichtete der Klub.

15.15 Uhr: Herzlich Willkommen zum vielleicht kuriosesten Spieltag in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Nach der Corona-Zwangspause wird der Spielbetrieb unter äußerst speziellen Bedingungen wieder aufgenommen. Wir sind gespannt und versorgen Sie mit den wichtigsten Ereignissen! Viel Spaß - und immer schön Abstand halten!