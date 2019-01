Kevin-Prince Boateng zeigt wo's lang geht: offenbar in Richtung Spanien.

Die Bundesliga verlässt Kevin-Prince Boateng aus familiären Gründen, nun scheint er seiner Wahlheimat Italien den Rücken zukehren - wegen eines Angebots des FC Barcelona. Die Katalanen wollen den Ex-Frankfurter als Backup für die Offensive verpflichten.

Beim spanischen Double-Gewinner FC Barcelona deutet sich eine große Transfer-Überraschung an. Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng soll laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum Tabellenführer der Primera Division stehen. Das berichten die spanische Zeitung "Marca" sowie der Transfermarktexperte Gianluca Di Marzio.

Der 31-Jährige soll demnach vom italienischen Erstligisten US Sassuolo bis zum Saisonende an die Katalanen ausgeliehen werden. Danach soll Barcelona den Berichten nach über eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro verfügen.

In der Saison 2012/13 traf Boateng im Achtelfinale gegen Barça - und schied trotzdem aus. Bald soll er an der Seite von Messi & Co. auflaufen. (Foto: imago sportfotodienst)

Der Halbbruder von Jerome Boateng war im vergangenen Sommer vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt aus familiären Gründen nach Sassuolo gewechselt, sein Vertrag dort läuft bis 2021. In der laufenden Spielzeit kam er als Angreifer in 13 Einsätzen auf vier Tore und zwei Vorlagen. Boateng spielte in der Bundesliga auch für Hertha BSC, Borussia Dortmund und den FC Schalke 04. Seine wohl beste Zeit hatte er als Spieler des früheren Champions-League-Siegers AC Mailand. In Diensten der Rossoneri erzielte Boateng auch seine beiden einzigen Treffer gegen Barca.

Boateng kennt die spanische Liga bereits von seiner Zeit bei UD Las Palmas auf Gran Canaria zwischen 2016 und 2017. Barcelona soll laut di Marzio mit Boateng auf der Position der falschen Neun planen, die er bereits bei Eintracht Frankfurt innehatte. Die Flexibilität des gebürtigen Berliners habe am Ende den Ausschlag gegeben, Boateng anderen Transferzielen wie Alvaro Morata, Carlos Vela und Christian Stuani vorzuziehen. Der spanische Tabellenführer hatte in diesem Wintertransferfenster bereits eine Offensivkraft an Ligakonkurrent FC Sevilla abgegeben. Eigengewächs Munir El Haddadi wechstelte für etwas mehr als eine Millionen Euro zu den Andalusiern.