Das WM-Qualifikationsspiel Brasilien gegen Argentinien endet nach sechs Minuten mit einem Eklat. Ein angeblicher Verstoß gegen die Corona-Regeln führt erst zur Unterbrechung und dann zum Abbruch. Brasilien wartet lange, aber Argentinien verschwindet in den Katakomben und kommt nicht zurück.

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien in São Paulo ist wegen einer Corona-Kontroverse unter chaotischen Umständen abgebrochen worden. Der Superclasico war gerade sechs Minuten alt, da schritten Beamte der brasilianischen Gesundheitsbehörde auf das Spielfeld. Sie bemängelten die Nichteinhaltung der Quarantäne einiger argentinischer Spieler. Vier Spieler, Emiliano Buendía und Emiliano Martínez von Aston Villa sowie Cristian Romero und Giovani Lo Celso von Tottenham Hotspur, sollen gegen die Anti-Corona-Vorschriften verstoßen haben.

"Wir sind seit vier Tagen hier, warum holen sie die dann in der 6. Spielminute vom Feld?", wunderte sich Superstar Lionel Messi im Gespräch mit Brasiliens Trainer Tite. Dann gingen die Argentinier geschlossen in die Kabine.

Knapp 50 Minuten nach dem Vorfall brach der Schiedsrichter Jesus Valenzuela (Venezuela) die Partie schließlich ab. Der Weltverband FIFA wird nun als Ausrichter der Weltmeisterschaft über die nächsten Schritte entscheiden. Die brasilianische Selecao, die während der Unterbrechung den Rasen nicht verlassen hatte, führte nach der Entscheidung noch an Ort und Stelle ein Training durch.

"Es musste soweit kommen, weil die argentinische Delegation von Beginn an die Vorgaben der Anvisa nicht befolgt hatte", sagte Antonio Barra Torres aus dem Vorstand der Gesundheitsbehörde und erklärte weiter: "Die vier Spieler werden jetzt aus Brasilien abgeschoben und wegen einer Reihe von Verstößen gegen sanitäre Regeln mit Geldstrafen belegt."

Kontroverse bereits im Vorfeld

Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa hatte schon vor Anstoß erklärt, dass die vier England-Legionäre im Team der Argentinier falsche Angabe über ihre Reiseroute gemacht haben sollen. Für Personen aus England gelten in Brasilien aber besondere Corona-Regeln, darunter eine Quarantäne von 14 Tagen. Drei von ihnen standen in der Startelf. "Niemand hatte uns informiert", zürnte Argentinien-Trainer Lionel Scaloni. Argentinien war bereits zwei Tage vor dem Spiel in Brasilien eingetroffen.

Die Superstars Neymar und Messi auf dem Rasen und Vertreter beider Nationalverbände hinter den Kulissen versuchten, die Behörden umzustimmen, um eine Fortsetzung der Partie zu gewährleisten. Vertreter der argentinischen Botschaft machten sich ebenfalls auf den Weg ins Stadion.

"Die Anvisa hält die Situation für ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko und hat daher den örtlichen Gesundheitsbehörden geraten, die sofortige Quarantäne der Spieler zu verhängen, denen die Teilnahme an jeglichen Aktivitäten untersagt ist", hieß es in einer Mitteilung der Behörde vor Spielbeginn. Zudem sollten die Spieler nicht weiter auf brasilianischem Gebiet bleiben dürfen.

Der Zoff um die England-Profis ist nicht neu

Martínez, Buendía, Lo Celso und Romero waren mit der argentinischen Nationalmannschaft aus Caracas nach Brasilien gekommen. Bei der Einreise gaben die England-Profis laut der Anvisa nicht an, dass sie in den vergangenen 14 Tagen im Vereinigten Königreich, Nordirland, Südafrika oder Indien gewesen sind. Ausländische Reisende, die in diesem Zeitraum dort waren, dürfen wegen der Corona-Einschränkungen nicht nach Brasilien einreisen.

Zuvor hatten sich die englischen Premier-League-Klubs geweigert, Spieler in Ländern abzustellen, die auf der sogenannten Roten-Corona-Liste der britischen Regierung stehen, viele davon in Südamerika und Afrika. Argentinien war davon ausgegangen, in den insgesamt drei WM-Qualifikationsspielen in Südamerika auf seine England-Profis zählen zu können. Aston Villa etwa hatte angekündigt, dass Martínez und Buendía nur die ersten beiden statt der drei Spiele bestreiten könnten.