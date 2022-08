Er wolle enthüllen, wer Frankreich-Weltmeister Paul Pogba wirklich ist, ob er ein "Vorbild für die Jugend" sei und seinen Platz in der Nationalmannschaft verdiene. Das teilt ausgerechnet dessen Bruder Mathias bei Twitter mit. Er erpresst seinen jüngeren Bruder offenbar. Auch Kylian Mbappé ist betroffen.

Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba wird offenbar von seinem Bruder Mathias erpresst. Der 32-Jährige hat auf seinem Twitter-Kanal ein mysteriöses Video hochgeladen, in dem er ein Statement verliest, das "große Enthüllungen" ankündigt. Seine Stellungnahme verlas er extra auf Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Er sei bereit, Informationen über seinen Bruder zu teilen, die Fans und Kritiker interessieren sollten.

In einer Stellungnahme seiner Anwälte, seiner Mutter und seines Beraters hieß es, die Äußerungen von Mathias Pogba seien "leider keine Überraschung": "Dazu kommen Drohungen und Erpressungsversuche einer organisierten Bande gegen Paul Pogba." Die Behörden in Frankreich und Italien seien bereits vor einem Monat informiert worden. Daher werde es "keine weiteren Kommentare in Bezug auf die laufenden Ermittlungen geben".

Mathias Pogba, ehemaliger Nationalspieler Guineas, hatte erklärt, "die ganze Welt, genauso wie die Fans meines Bruders und erst recht die französische Mannschaft und Juventus, die Mitspieler meines Bruders und seine Sponsoren verdienen es, gewisse Dinge zu erfahren". Sie müssten danach selbst entscheiden, "ob er würdig ist, ein Repräsentant und Vorbild für die Jugend der Welt, für die Arbeiterklasse und die großen Marken zu sein". Er stellt sogar infrage, ob sein jüngerer Bruder seinen Platz in der französischen Nationalmannschaft verdient.

Auch Mbappé betroffen

Aber Mathias Pogba will nicht nur über seinen Bruder auspacken, auch über Superstar Kylian Mbappé sowie über Pogbas Beraterin und Anwältin, Rafaela Pimenta, wolle er sprechen. Die Brasilianerin ist nach dessen Tod quasi die Erbin des früheren Star-Beraters Mino Raiola, der im April verstorben war. Sie gilt als eine der einflussreichsten Personen im Fußball. Pogba pflegt ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihr, nennt sie in der Amazon-Doku "The Pogmentary", in der das Leben des Juve-Rückkehrers präsentiert wird, liebevoll "Tante Rafa". Mathias Pogba wolle "einen Eindruck von ihrer Professionalität und ihrer Loyalität vermitteln und davon, ob sie es verdient hat, die Nachfolge von Mino Raiola anzutreten".

Zu Mbappé fügte er genauso kryptisch wie in seinen vorherigen Worten an: "Außerdem werde ich auch etwas über Kylian Mbappé, den Weltstar des Fußballs, erzählen, und es wird Elemente und viele Zeugenaussagen geben, die meine Worte bestätigen." Die Enthüllungen seien "wahrscheinlich explosiv" und würden "viel Lärm machen".

Die französische Nachrichtenagentur AFP erfuhr aus Quellen, die der Familie nahestehen, dass von Paul Pogba große Summen gefordert wurden, um die Veröffentlichung zu verhindern. Der Mittelfeldspieler war im Sommer ablösefrei nach sechs Jahren bei Manchester United zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin zurückgekehrt. Aktuell fehlt der 29-Jährige wegen einer Meniskusverletzung.

Brüder spielen für Guinea, Paul für Frankreich

Mathias Pogba hat fünf Länderspiele für Guinea absolviert, in seiner Vereinskarriere wechselte er sehr häufig die Klubs, teilweise mehrmals im Jahr. Er hatte dabei Stationen in Spanien, England, Schottland, den Niederlanden und Slowenien. Vor vier Jahren absolvierte er ein Probetraining beim damaligen Drittligisten KFC Uerdingen, wurde aber abgelehnt, weil seine Fitness nicht gestimmt hatte. "Mathias hätte der Mannschaft nicht weiterhelfen können. Er ist aktuell noch nicht in einem guten körperlichen Zustand", hatte Trainer Stefan Krämer damals der "Bild" gesagt.

Zuletzt spielte er bis April bei ASM Belfort in der vierten französischen Liga, seitdem ist er vereinslos. Seinen Twitter-Account hat er erst kürzlich erstellt, das Video ist der erste Post. Zur Familie gehört auch Mathias Zwillingsbruder Florentin, der ebenfalls für Guinea spielt. Dieser ist derzeit beim indischen Erstligisten ATK Mohun Bagan im Einsatz.