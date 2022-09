Der 1. FC Union Berlin setzt im Erfolg auf Kontinuität: Urs Fischer und sein Trainerteam verlängern ihre Verträge. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist mit dem Schweizer so gut wie nie zuvor. Fischer führt den Klub in die Bundesliga - und spielt jetzt europäisch.

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin und Trainer Urs Fischer haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Tabellenführer mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 56 Jahre alten Schweizers sowie der seines Co-Trainers Markus Hoffmann vorzeitig verlängert. Über die neue Vertragslaufzeit machte Union wie üblich keine Angaben.

"Was wir in den letzten Jahren gemeinsam erleben durften, ist unglaublich und kaum zu beschreiben. Wie ich bereits oft betont habe, fühle ich mich bei Union sehr wohl", sagte der 56-jährige Fischer. "Die tägliche Arbeit gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Team, die Bedingungen, die der Verein zur Verfügung stellt, der menschliche Umgang miteinander - all das sind ganz wichtige Faktoren für unseren Erfolg in den vergangenen vier Jahren."

Der frühere Profi, der mit dem FC Basel zweimal die Meisterschaft in der Schweiz gewonnen hatte, war 2018 zu Union gekommen und hatte den damaligen Zweitligisten in seiner ersten Saison in die Bundesliga geführt. Seitdem hielten die Köpenicker 2020 locker die Klasse, erreichten ein Jahr später die Conference League, in der vergangenen Spielzeit die Europa League und stürmten jüngst an die Tabellenspitze.

"Die Zusammenarbeit mit Urs Fischer und Markus Hoffmann ist gut eingespielt und sehr erfolgreich. Wir kennen uns inzwischen sehr gut und wissen, wie der jeweils andere tickt. So etwas hilft in der täglichen Arbeit ungemein und deshalb freut es mich sehr, Kontinuität auf diesen wichtigen Positionen zu haben", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball.

Union-Präsident Dirk Zingler sagte, Fischer sei "ein exzellenter Trainer, der unsere Mannschaft gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam in die sportlich erfolgreichste Phase unserer Vereinsgeschichte geführt hat." Der 58-Jährige freue sich sehr, dass Fischer und Hoffmann "auch in den nächsten Jahren Unioner bleiben."