Mit dem wahrscheinlich unbekanntesten Team in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft bestreitet Joachim Löw das Testspiel gegen Tschechien - und wird eine Halbzeit lang und im Endergebnis belohnt (1:0). Zwei Spieler drängen sich auf, die Abwehr wackelt erneut einige Male.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche Generalprobe für die abschließenden beiden Nations-League-Spiele gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw besiegte Tschechien in Leipzig mit 1:0 (1:0). Luca Waldschmidt (13.) erzielte den Treffer.

Am Samstag geht es in Leipzig gegen die Ukraine, drei Tage später (beide 20.45 Uhr/ZDF) steht der Jahresabschluss in Sevilla gegen Spanien auf dem Programm.