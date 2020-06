Die Corona-Saison in der Fußball-Bundesliga steht vor ihrem Abschluss - und das mit einem brisanten letzten Spieltag. Wer steigt neben dem SC Paderborn direkt ab? Wer rettet sich in die Relegation? Und auch die Duelle um die Champions- und die Europa-League bergen noch ordentlich Spannung.

14.01 Uhr: Mit dem 34. Spieltag, Anpfiff aller Partien ist um 15.30 Uhr (hier geht's zur Liveticker-Übersicht), endet die angesichts der Coronavirus-Pandemie wohl ungewöhnlichste Saison der Fußball-Bundesliga - und das Finale der 57. Spielzeit hat es auch ohne Fans in den neun Stadien noch einmal sich. Um die Chance, über die Relegation noch den Klassenerhalt zu schaffen, gibt es ebenso ein spannendes Duell wie um den letzten Platz in der Champions League und den direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League.