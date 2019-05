Zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 wird die Meisterschaft in der 1. Fußball-Bundesliga wieder am 34. Spieltag entschieden. Der FC Bayern spielt als Tabellenführer gegen Frankfurt, Verfolger BVB muss in Mönchengladbach ran. Spannend ist auch der Kampf um Europa, im Tabellenkeller ist alles klar. Alle Infos zum spannenden Finale gibt's bei uns!

13.15 Uhr: Die Verlobung zwischen dem FC Bayern und BMW wird überraschend aufgelöst. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und des Sportinformationsdienstes wird der Sponsorenvertrag, der spätestens ab 2025 in Kraft treten sollte, nicht zustande kommen. Zwischen dem dRekordmeister und dem Automobilhersteller hatte bereits eine Absichtserklärung bestanden. Im Gespräch war eine Vereinbarung über zehn Jahre mit einem Gesamtvolumen von rund 800 Millionen Euro. "Wir haben die Gespräche beendet", sagte ein Sprecher von BMW der FAS.

Wir bemühen uns um weitere Informationen!

13.01 Uhr: Moinsen und willkommen zu unserem Liveticker zum spannendsten Bundesliga-Finale seit zehn Jahren. Damals, am 8. Mai 2009, wurde der VfL Wolfsburg Deutscher Meister, vor dem FC Bayern. Auch heute könnten die Münchener tatsächlich noch Zweiter werden und eben nicht den siebten Titel in Serie feiern. Dafür müsste aber viel zusammenkommen. Bei einem eigenen Sieg oder einem Remis passiert aus Sicht des FC Bayern nichts mehr. Sollte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac aber verlieren und der BVB parallel bei Borussia Mönchengladbach gewinnen, dann hätten wir den ganz großen Hammer am Ende dieser 56. Bundesliga-Saison, dann nämlich wäre Borussia Dortmund Deutscher Meister zum neunten Mal Meister. Deutlich komplizierte sind die "Was-wäre-wenn"-Szenarien im Kampf um den vierten Champions-League- und die Europa-League-Plätze. Für den umfassenden Erkenntnisgewinn empfehle ich Ihnen den Text des Kollegen Till Erdenberger.