Nach dem ertrotzten Nullnull beim FC Liverpool will der FC Bayern München am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga weiter Druck auf Borussia Dortmund machen. Der BVB hingegen freut sich auf Ex-Coach Peter Bosz. Und für Stuttgarts Markus Weinzierl geht's um seinen Job.

Was macht der FC Bayern?

Zwei torlose Remis in dieser Woche haben die Laune beim FC Bayern erheblich verbessert. Das 0:0 der Dortmunder Borussia am Montag beim Tabellenletzten in Nürnberg hatte zur Folge, dass der BVB als Tabellenführer vor diesem 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga nur noch drei Punkte vor den Münchnern steht. Und mit dem 0:0 beim FC Liverpool am Dienstag im Achtelfinalhinspiel in der Champions League hat der FC Bayern sich und allen Zweiflern bewiesen, dass er, wenn es darauf ankommt, auch gegen eine offensivstarke Mannschaft ganz prima verteidigen kann. In der Liga hatte das zuletzt selbst gegen offensiv gar nicht so furchteinflößende Mannschaften bekanntlich ja nicht ganz so gut funktioniert.

"Diesen Aufwind, diese Euphorie": Niko Kovac, FC Bayern München. (Foto: Action Images via Reuters)

Das Problem ist nur, dass es nun am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) gegen die Berliner Hertha mit einer Außenseitertaktik wie in Anfield nicht getan ist. Soll es mit der siebten deutschen Meisterschaft in Folge klappen, ist ein 0:0 in diesem Fall zu wenig. Was also tun? Niko Kovac hatte in Liverpool überraschend ehrlich eingeräumt, dass es nun einmal so sei, wie es sei: "In der Bundesliga spart sich der eine oder andere mal den Gang, um seinem Mitspieler zu helfen." Da sei er als Trainer dann "manchmal hilflos." Allerdings spricht viel dafür, dass seine Spieler die Zeichen der Zeit erkannt haben. Sie könnten also durchaus auf die Idee kommen sich nun, da die Tabellenspitze nicht mehr weit entfernt ist, auch in der Liga noch ein Stückchen ernsthafter zu engagieren. "Wenn wir das in der Bundesliga machen, sind wir in der Bundesliga eigentlich nicht zu schlagen, nicht zu stoppen", sagte Kovac. Sein Plan: "Diesen Aufwind, diese Euphorie, aber auch dieses Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen. Das können wir auch zurecht mitnehmen, weil wir gute Leistungen gebracht haben." Für die Konkurrenz aus Dortmund und auch für die Hertha sind das keine guten Nachrichten. Unser Tipp: 4:1.

Wie geht's Tabellenführer Borussia Dortmund?

Alles bei Borussia Dortmund hängt an Marco Reus. Das hat der "Kicker" entschlüsselt. Nun ist es nicht so, dass irgendjemand ob des Ergebnisses überrascht ist, oder gar daran zweifelt. Dennoch sind die Zahlen bemerkenswert: Seit seinem Wechsel aus Mönchengladbach zum BVB im Sommer 2012 hat der Klub im Schnitt 2,01 Punkte geholt, wenn Reus spielen konnte. Ohne ihn gab's dagegen nur 1,69 Zähler. Noch krasser lesen sich die Zahlen in dieser, Reus' mutmaßlich bester Bundesliga-Saison: Mit ihm gibt's 2,42 Zähler, die Ausbeute in Abwesenheit bleibt dagegen bei 1,69. Wer nun einen Zusammenhang zur Krise zum kleinen Knicks des Tabellenführers herstellt, der liegt also folglich nicht falsch. Nun geht's am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen und Ex-Trainer Peter Bosz (ab 18 Uhr im Liveticker bei ntv.de) - erneut ohne den immer noch angeschlagenen Reus.

Spielt Marco Reus, läuft's beim BVB. Das Problem: Er spielt nicht. (Foto: imago/Jan Huebner)

Und nun? Nichts und nun. "Die Ausfälle tun natürlich weh", sagt zwar Sportdirektor Michael Zorc. Aber: "Die Stimmung hat sich nicht geändert. Wir hatten heute Morgen beim Training viel Spaß", berichtet Coach Lucien Favre. Ob's auch daran liegt, dass nun ein Gegner kommt, dessen System sie in Dortmund ja bestens kennen (sie haben es im Herbst 2017 zunehmend erfolglos bis zum totalen Derby-Kollaps selbst gespielt) - vor allem dessen Anfälligkeit gegen Konter? Natürlich sagen sie das so nicht, aber es ist laut Favre so: "Sie machen das gut. Sie haben gegen München gewonnen, weil sie gut spielen. Jede Mannschaft hat ihre Qualitäten, aber auch ihre Fehler." Tatsächlich wirken die sich bei Bayer derzeit vor allem in den Pokalwettbewerben (DFB-Pokal-Aus in Heidenheim, Europa-League-Aus gegen Krasnodar) aus, in der Liga dagegen wuchtet sich Bayer beeindruckend und spektakulär nach oben. Die Leverkusener sind das beste Team der Rückrunde und gewannen die letzten vier Spiele mit 13:2 Toren. Bosz verzeichnet in seinen 20 Bundesligaspielen einen Schnitt von 2,4 Toren. Der wird nur von den ehemaligen Bayern-Trainern Carlo Ancelotti (2,57) und Josep Guardiola (2,49) übertroffen. Unser Tipp: Es wird wild und spektakulär, der BVB gewinnt mit 5:3.

SV Werder Bremen - VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr): Für Stuttgarts Markus Weinzierl geht es in Bremen mutmaßlich um seinen Job. In diesem Jahr hat der VfB noch kein Spiel gewonnen, der drittletzte Tabellenplatz ist die Quittung. Michael Reschke, der Sportdirektor, ist weg, eine Niederlage im ausverkauften Weserstadion könnte für den Trainer eine zu viel sein. Geben die Verantwortlichen um den neuen Sportvorstand Thomas Hitzlsperger dem glücklosen Weinzierl bei einer Niederlage in Bremen noch das richtungsweisende Spiel gegen Hannover eine Woche später? Oder ziehen sie einen Schlussstrich? Weinzierl sagt: "Es ist klar, dass es Diskussionen gibt. Wenn man über den Verein diskutiert, diskutiert man auch über den Trainer." Tipp: 2:1, wird eng für Weinzierl.

Zurück zum FSV? Christian Heidel. (Foto: imago/DeFodi)

FSV Mainz 05 - FC Schalke 04: Christian Heidel kehrt zurück nach Mainz. Die Frage ist, ob der das nur für das Spiel seiner Schalker beim FSV tut, oder ob der Sportvorstand sehr bald Gelsenkirchen ganz verlässt. Die Spekulationen um seinen Abschied hatte er befeuert, als in der "Süddeutschen Zeitung" die "notwendigen wirtschaftlichen Voraussetzungen" gefordert hatte, damit er seinen bis 2020 laufenden Vertrag erfüllen könne. Seitdem schweigt Heidel. Nach vier Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg ist steht Schalke mit 23 Punkte aus 22 Spielen auf Platz 14 der Tabelle. So schlecht war der Klub, dem zudem das Achtelfinal-Aus in der Champions League droht, zuletzt vor 20 Jahren. Und Heidel steht wegen seiner wenig erfolgreichen Transfers in der Kritik. Der "Kicker" berichtete, dass "erste konkretere Schritte zur Wachablösung intern bereits unternommen worden" seien. Dann wäre Heidel frei für das Präsidentenamt bei "seinem" FSV. Diese Spekulationen wies Heidel allerdings zurück: "Es wird leider zu viel Unsinn erzählt und geschrieben." Tipp: 1:1.

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg: Erst ein 0:3 gegen die Hertha, dann ein 1:1 in Frankfurt - so richtig rund läuft es bei den Mönchengladbachern nicht, die aber immer noch auf Platz drei in der Tabelle stehen. Doch Leipzig ist bis auf zwei Punkte herangerückt. Die gute Nachricht ist: Raffael ist nach mehr als zwei Monaten Verletzungspause wieder fit. "Es ist erfreulich, dass er überhaupt keine Probleme mehr hat. Wir haben im Endspurt eine tolle Option mehr im Kader. Aber es ist offen", sagte Trainer Dieter Hecking vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Spätestens gegen den FC Bayern am Wochenende drauf will der brasilianische Offensivkünstler zurück sein. "Es geht jetzt in die entscheidende Phase der Saison, in der die Plätze vergeben werden. Wir würden gerne dabei sein, wenn es nächstes Jahr nach Europa geht", sagte Hecking: "Aber wir haben keine Garantie dafür." Tipp: 2:0.

Egozentrisch: Manuel Baum. (Foto: imago/Eibner)

SC Freiburg - FC Augsburg (alle Samstag, 15.30 Uhr): In Augsburg probieren sie es nun mit Egozentrik. "Wir schauen nicht auf Stuttgart, Nürnberg oder Hannover", schlägt Trainer Manuel Baum vor. "Wir haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die anderen machen." Das ist in der Tat so falsch nicht. Der Plan für das Treffen mit den Freiburgern lautet: "Wir wollen die gleiche Herangehensweise an den Tag legen wie gegen den FC Bayern", sagte Baum eine Woche nach dem 2:3. Tipp: 2:1 für Freiburg.

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg (Samstag, 18.30 Uhr): Ähmmm... ja, das Topspiel dieses 23. Spieltags bestreiten die beiden Aufsteiger. Das klingt absurd, ist es aber natürlich nicht. Denn beide Teams haben geschafft, was dem FC Bayern in dieser Saison noch nicht gelungen ist: Sie haben gegen Tabellenführer Borussia Dortmund gepunktet - der Glubb am Montag beim 0:0 im Privatduell seines Torhüters Christian Mathenia mit BVB-Stürmer Mario Götze, die Fortuna zum Ende der Hinrunde, beim 2:1 am 16. Spieltag. Ein ein Tor schoss Bayern-Albtraum Dodi Lukebakio, den wir, das wiederholen wir gerne, bereits in unserer Bundesligavorschau als guten Mann vorgestellt hatten. Es ist übrigens bis zu diesem Spieltag die immer noch einzige Liga-Pleite der Borussia. Tipp: Topspiel-Spektakel, 4:2.

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr): Seit fest steht, dass der Gegner im Achtelfinale der Europaliga Inter Mailand heißt, dürfte sich bei den Fans der SGE alles um die Frage drehen: Wie komme ich an eine Karte für die Partie in San Siro? Tickets für die Partie beim Tabellenvorletzten im Niedersachsenstadion dürften hingegen problemlos zu bekommen sein. Die Hannoveraner rechnen mit etwa 38.000 Zuschauern. Mindestens 10.000 Plätze bleiben leer. Der immer noch neue Trainer Thomas Doll sagt: "Ich kann ja den einen oder anderen verstehen. Der Stachel der Enttäuschung sitzt tief. Aber jeder Zuschauer zählt. Wir brauchen Unterstützung und Rückendeckung. Das ist wichtig und kann uns pushen." Die Frankfurter werden schon für Stimmung sorgen. Tipp: 0:2.

Doppelfunktion: Julian Nagelsmann. (Foto: imago/Jan Huebner)

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (Montag, 20.30 Uhr): Julian Nagelsmann ist Trainer der TSG Hoffenheim. Julian Nagelsmann wird nach dieser Saison Trainer von RB Leipzig. Probleme mit dem Fokus auf die tägliche Arbeit hat er bestritten. Nun aber muss er sich mit seinem künftigen Arbeitgeber beschäftigen, und das nicht nur als Vorbereitung auf das Spiel. Nagelsmann solle entscheiden, sagt Leipzigs Noch-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick, ob RB den bis Juni 2021 laufenden Vertrag mit seinem Angreifer Yussuf Poulsen vorzeitig verlängert. Wie die Entscheidung ausfällt und alles Wichtige zum Spiel - das gibt's dann am Montag. Unser Tipp vorab: 4:3, mindestens ein Tor von Poulsen.

Wer spielt das beste Phrasenschach?

"In unserer Situation generell zählen keine Einzelnamen, keine Personen mehr, nicht der Trainer, nicht ein Name, sondern es zählt das Ganze." Sagt der Mann, der - noch - den VfB trainiert. An seinen Namen können wir uns beim besten Willen nicht erinnern.