Showdown in der Champions League Der ultimativste Stresstest für den FC Bayern Von Tobias Nordmann

Also an der Form des FC Bayern muss niemand zweifeln.

Eine Gewissheit gibt es bereits vor Anpfiff des Champions-League-Finals: Ein deutscher Trainer wird am späten Abend den legendären Henkelpott in den Händen halten. Ob's Bayerns Hansi Flick wird oder doch der Pariser Thomas Tuchel? Sie erfahren's in unserem Ticker. Viel Spaß!

19.15 Uhr: Kaum zu glauben: In der maximalen Euphorie über die (tatsächlich) seit dem 7. Dezember (!) ungeschlagenen Münchner geht unter, dass die europäischen Festspiele mit bislang 42 Toren (!) bereits unter Ex-Coach Niko Kovac ihren Anfang nahmen. Zur Erinnerung: Direkt zum Einstieg in den Wettbewerb gab's daheim ein 3:0 gegen Roter Stern Belgard. Damals mit einer Formation, die mit der aktuell besten Elf kaum noch etwas tun hat: Neuer - Hernández, Pavard, Süle, Kimmich - Thiago, Coutinho, Tolisso - Perisic, Lewandowski, Coman. Richtig kurios war dann allerdings das folgende 7:2 bei den Tottenham Hotspur - spektakulär im Ergebnis, bizarr im Spielverlauf (wie Sie hier nochmal nachlesen können). Retten konnte diese eigenartige Gala den längst angezählten und ausgelaugten Trainer nicht mehr. Einen Monat später, nach einer 1:5-Demütigung bei Eintracht Frankfurt hatte er den Kulturkampf in München verloren.

19 Uhr: Servus. Oder Bonjour. Suchen Sie es sich aus. FC Bayern. Oder Paris St. Germain. Heute Abend, ab 21 Uhr, gibt es tatsächlich noch den letzten Showdown der Fußball-Saison 2019/20. Den größten. Schon irgendwie komisch. Während die Ligue 1 beispielsweise in die neue Spielzeit gestartet ist, liefern sich der deutsche und der französische Meister den finalen Kampf um den schwergewichtigsten Titel der Saison. Und in die Rolle der Protagonisten werden zwei deutsche Trainer gedrückt. Der erstaunliche Hansi Flick, der aus einem völlig verunsicherten FC Bayern eiligst wieder eine nicht zu kontrollierende Dominanz-Maschine gemacht hat. Und Thomas Tuchel, der seine Idee vom Fußball verworfen hat, um die Monster-Egos seiner Superstars unter dem teuren katarischen Mantel zu einem Team zu formen.