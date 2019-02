Derby in Madrid, Klopp will zurück an die Spitze

In Spaniens Hauptstadt spielen Atlético und Real im Derbi Madrileno um die fußballerische Vorherrschaft. Der FC Liverpool will mit Trainer Jürgen Klopp erst zurück an die Tabellenspitze der Premier Leauge, und sich dann in aller Ruhe auf den FC Bayern vorbereiten.

Spanien

In der Primera Division geht es an diesem Samstag um die fußballerische Vorherrschaft in der spanischen Hauptstadt: Atlético empfängt am 23. Spieltag (ab 16.15 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) vor 68.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion Wanda Metropolitano Real. Mit einem Sieg im Derbi Madrileno könnte Atlético als Tabellenzweiter den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona zumindest vorübergehend auf drei Punkte verkürzen, bei einer Niederlage zieht Real, mit zwei Zählern Rückstand auf Platz drei, am lokalen Kontrahenten vorbei. Barça spielt am Sonntag ab 20.45 Uhr beim Athletic Club in Bilbao.

England

Der FC Liverpool kann an diesem Samstag an die Tabellenspitze der englischen Premier League zurückkehren. Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp tritt an diesem 26. Spieltag ab 16 Uhr an der Anfield Road gegen den Tabellenzehnten AFC Bournemouth an. Die Reds stehen auf Platz zwei, haben ebenso wie Spitzenreiter Manchester City 62 Punkte, aber das schlechtere Torverhältnis. Was für die Liverpooler spricht: Sie haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Nach der Partie hat die Mannschaft dann übrigens anderthalb Wochen frei, bevor es im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern geht. Und so wird Klopp mit seinem Team für ein paar Tage nach Spanien fliegen. "Wir können uns so voll auf das Training konzentrieren, brauchen zwischen den Trainingseinheiten nicht hin und herzufahren", sagte der Trainer. "Es ist einfach gut, mal die Umgebung zu wechseln." Das Hinspiel findet am Dienstag, 19. Februar, in Liverpool statt. Im Rückspiel haben die Münchner am 13. März Heimrecht.

Dass seine Mannschaft in der Liga zuletzt zwei Mal nur ein Remis erreichte, bringt Klopp icht aus der Ruhe. "Es war klar, dass solche Phasen in einer Saison mal kommen. Wir sind immer noch in einer großartigen Position." Auf Man City und Trainer Josep Guardiola wartet am Sonntag ab 17 Uhr eine nicht ganz so einfache Aufgabe gegen den FC Chelsea. Die Londoner stehen auf dem vierten Platz; Und da der am Ende der Saison die Teilnahme an der Champions League bedeuten würde, wollen sie ihn möglichst erfolgreich verteidigen. Nur zwei Punkte hinter Chelsea lauert Manchester United, das den Spieltag am Samstag ab 13.30 Uhr mit der Partie beim Abstiegskandidaten Fulham eröffnet.

Italien

Platz zwei ist doch auch ganz gut: Carlo Ancelotti. (Foto: REUTERS)

Juventus Turin, der auch nach 22 Spieltagen noch ungeschlagene Tabellenführer der italiensichen Serie A, spielt am Sonntag ab 18 Uhr beim Tabellenelften Sassuolo Calcio. Der SSC Neapel und sein Trainer Carlo Ancelotti, mit neun Punkten Rückstand einziger Verfolger der Turiner, sind bereist an diesem Samstag im Einsatz. Um 18 Uhr steht die Partie beim Tabellenneunten AC Florenz auf dem Programm.

Frankreich

Paris Saint-Germain hat in der französischen Ligue 1 zwei Spiele weniger absolviert als Verfolger OSC Lille - und dennoch zehn Punkte Vorsprung. Die Mannschaft des deutschen Traines Thomas Tuchel empfängt am Samstag ab 17 Uhr den Tabellenzwölften Girondins Bordeaux im Prinzenpark, Lille fährt an diesem 24. Spieltag dann am Sonntag in die Bretagne und misst sich ab 17 Uhr mit dem Schlusslicht EA Guingamp.