Sport

Redelings empfiehlt Top 5: Die besten Fußballbücher zu Weihnachten

Von Ben Redelings

Unser Kolumnist hat zu Weihnachten eine Auswahl an interessanten und unterhaltsamen Fußballbüchern aus dem abgelaufenen Jahr zusammengestellt, die man bedenkenlos – je nach Interesse - zum Fest an Fußballfans verschenken kann!

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche spannende Fußballbücher, wie der Bestseller "Football Leaks: Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball" von Rafael Buschmann und Michael Wulzinger, erschienen. Im Bereich der (Auto-)Biografien sorgten vor allem die Werke von und über den Ex-Nationalkeeper Toni Schumacher ("Einwurf: Wahrheiten über den Fußball und mein Leben"), den Fernsehkommentator Marcel Reif ("Nachspielzeit - ein Leben mit dem Fußball" mit Holger Gertz), über den Ex-BVB-Profi Frank Mill ("Das Schlitzohr des deutschen Fußballs" von Frank Lehmkuhl) und das gerade frisch publizierte Buch von Raphael Honigstein über Jürgen Klopp ("Ich mag, wenn's kracht") für Aufsehen.

Im Oktober gewann darüber hinaus Bernd Beyer mit seinem Werk "Helmut Schön: Eine Biografie" den Titel "Fußballbuch des Jahres" der "Deutschen Akademie für Fußballkultur" in Nürnberg. Hier eine Auswahl von fünf Büchern aus unterschiedlichen Bereichen, die man bedenkenlos – je nach Interesse - zum Fest an Fußballfans verschenken kann:

Knut Reinhardt: "Wenn Fußball Schule macht: Mein Weg vom Fußballprofi zum Lehrer"

Ebenfalls im Bereich der Biografie veröffentlichte der ehemalige Champions-League-Sieger Knut Reinhardt (im Finale war er damals im Jahre 1997, wie er in seinem Buch mit eindrucksvollen Worten beschreibt, nicht mit dabei) einen vielseitigen Titel. Reinhardt erzählt facettenreich seinen Werdegang vom jungen Nationalspieler zum heutigen Lehrer an einer Grundschule in einem Dortmunder Problemviertel. Und er zieht erstaunliche Parallelen zwischen dem Alltag des Profifußballers und dem Leben als Lehrer: "Auch beim Fußball hilft die beste Vorbereitung manchmal nicht – am Ende kannst du es trotzdem komplett vergeigen. Du kannst Abläufe, Elfmeter, Ballwechsel und so weiter trainieren, bis der Arzt kommt und dennoch kommt am Ende alles anders, als du denkst. (...) Oft gehe ich in die Schule und denke: Das wird der perfekte Tag, ich bin super vorbereitet, die Planung sitzt. Und dann geht alles schief. Sowohl beim Fußball als auch in der Schule muss man flexibel bleiben und improvisieren können."

Bruno Reckers: "Vom Borsigplatz zum Fujiyama: Mein Leben mit dem BVB"

In der Saison 2000/01 belegt der BVB den dritten Platz und darf zur Qualifikation für die Champions League antreten. In der dritten Runde spielt man gegen Schachtar Donezk und in der Ukraine live vor Ort dabei ist Bruno Reckers zusammen mit seinen Freunden Herbert, Tasse und Manni – nach einer Zugreise (!), die zwei Tage und zwei Nächte dauert. Was sie in dieser Zeit erleben, muss man gelesen haben – sonst glaubt man es nicht. Am Ende lädt sie nicht nur BVB-Präsident Rauball in Donezk zum Frühstück ein, nein, die Dortmunder lassen es sich auch nicht nehmen, die Auswärtsfahrer beim nächsten Heimspiel – die Truppe kommt punktgenau zum Anstoß aus der Ukraine an – auf dem Rasen vor 70.000 Anhängern zu empfangen. Wie schreibt Bruno Reckers in seinem faszinierenden Bericht aus einer anderen, heute kaum mehr vorstellbaren Zeit: "Es ist ein feiner Zug meines Vereins, dass er uns, so verrückt wir auch sind, respektiert, achtet und sich unserer Unterstützung bewusst ist."

Christoph Ruf: "Fieberwahn: Wie der Fußball seine Basis verkauft"

Christoph Ruf gelingt mit seinem Buch eine äußerst differenzierte und vor allem umfassende Bestandsaufnahme des deutschen Fußballs im Jahr 2017. Er bezieht klar Stellung ("Der deutsche Fußball sägt gerade den Ast ab, auf dem er sitzt") und zeigt auf, dass es bei allem aktuellen Klagen noch eine weitaus düsterere Zukunft geben kann – ein Blick auf die Insel untermauert diesen wenig erfreulichen Ausblick: "Ben McFadyean leitet den 300 Mitglieder starken 'Borussia Dortmund Fanclub London'. Echte Kommunikation wie in Dortmund, wo auch die Vereinsbosse im Dialog mit Fanvertretern stünden, finde dort nicht mehr statt." Undenkbar, dass eine solche Fannähe etwa bei United oder Arsenal herrschen könnte, meint er: "Die Liebe der englischen Fans ist einseitig und verzweifelt geworden. Sie wird nicht mehr erwidert."

Christian Eichler: "90: oder Die ganze Geschichte des Fußballs in neunzig Spielen"

Auf 500 Seiten gelingt dem "FAZ"-Redakteur Christian Eichler ein überaus unterhaltsamer wie abwechslungsreicher Parforceritt durch die Fußball-Geschichte von 1863 bis heute. Die 90 Spiele, die Eichler ausgewählt hat, werden nicht chronologisch aufbereitet, sondern über kursiv gesetzte Übergänge miteinander in Beziehung gesetzt. So verknüpft er das innerdeutsche WM-Duell von 1974 mit dem WM-Qualifikationsspiel zwischen El Salvador und Honduras aus dem Jahre 1969: "Fünf Jahre vor dem kalten Fußballkrieg in Hamburg gab es einen echten Krieg, der mit einem Fußballspiel begann. Sein erster Schuss fällt nach hundert Minuten im Aztekenstadion von Mexiko. Die Waffe, die ihn abfeuert, ist die linke Fußspitze von Mauricio Rodriguez, genannt 'Pipo'. So wie ein Jahr später Karl-Heinz Schnellinger in demselben Strafraum den Ball treffen wird (und jene Verlängerung erzwingt, die aus dem WM-Halbfinale Italien gegen Deutschland das 'Jahrhundertspiel' macht), genauso, in derselben Pose, in äußerster Streckung, in Querlage, erreicht Rodriguez den Ball. (...) Während Schnellingers langes Bein die beste Verlängerung brachte, die ein Fußballspiel je hatte, brachte Rodriguez’ langes Bein die schlimmste Verlängerung, die es für ein Fußballspiel je gab: die vom Spiel zum Krieg, zum 'Fußballkrieg'." Ein faszinierendes, kurzweiliges Buch!

Dietrich Schulze-Marmeling: "Bayern-Chronik"

Man kann sich kurzfassen bei diesem sieben Kilo schweren Wälzer über den Rekordmeister: Auf fast 1.000 Seiten, versehen mit über 2.000 teils großformatigen Fotos sind diese zwei in einem Schober zusammengefassten Bände über den FC Bayern München die prächtigste Vereinschronik, die es bislang gibt. Akribisch zusammengetragen überzeugt Dietrich Schulze-Marmeling zusammen mit einem illustren Autorenteam auf eindrucksvolle Art und Weise. Als Fußballfan kann man sich für seinen Klub keine bessere Vereinschronik wünschen!

