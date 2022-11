Kurz bevor die Weltmeisterschaft in Katar startet, erreicht der FC Bayern sein großes Ziel und ist wieder Tabellenerster der Fußball-Bundesliga. Doch es hagelt in diesen Tagen auch Hiobsbotschaften für den Rekordmeister: Zwei großen Stars droht eine lange Pause.

Der große Held des Abends dachte nicht an sich, er dachte an den tragischen Helden dieses Abends. Der Stürmer Olivier Giroud hatte seiner französischen Nationalmannschaft einen guten Start ins WM-Turnier gesichert, zwei Tore hatte der 36-Jährige beim 4:1-Sieg gegen Australien erzielt. Es waren historische Treffer, mit nun 51 Toren im Trikot der "Équipe Tricolore" ist er gemeinsam mit Thierry Henry Rekordtorschütze seines Landes. Doch die Freude über all das versteckte Giroud hinter seiner Sorge um Teamkollege Lucas Hernandez.

Nach neun Minuten hatte Frankreich kurz in den katarischen Abgrund geschaut, in den am Nachmittag zuvor das argentinische Team um Lionel Messi nach der sensationellen 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien gestürzt war. Nach neun Minuten lag Frankreich hinten, Craig Goodwin hatte nach einem feinen Spielzug getroffen. Es war ein Spielzug, der nicht nur die "Les Bleus" massiv erschütterte, sondern der schmerzhafte Schockwellen bis ins knapp 5500 Kilometer entfernte München sendete. Dort steht Lucas Hernandez unter Vertrag.

Hier ist etwas Schreckliches passiert

Der 26-Jährige war unmittelbar vor dem Gegentor im Zweikampf mit Mathew Leckie weggerutscht, im Rasen hängengeblieben, dabei hatte er sich das Knie verdreht. Hernandez blieb sofort am Boden liegen, schrie, hob die Hand - jedem im Stadion muss klar gewesen sein, hier ist etwas Schreckliches passiert. Zwei Minuten wurde der Bayern-Star behandelt, aber keine Chance, das Spiel war für Hernandez vorbei. Die WM war für Hernandez vorbei. Noch in der Nacht teilte der französische Verband mit, dass Hernández einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten hat. "Wie allen Spielern und Mitarbeitern tut es mir sehr leid für Lucas", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps. "Wir verlieren ein wichtiges Element. Lucas ist ein Krieger, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er alles tun wird, um zurückzukehren."

"Wir haben sofort gemerkt, dass es etwas Schlimmeres ist", sagte Frankreichs Kapitän und Torwart Hugo Lloris nach dem Spiel gegen die Socceroos. "Das ist natürlich ein Rückschlag, aber wir machen weiter und blicken nach vorne." Auch die Teamkollegen wirkten schockiert. "Wir sind traurig wegen Lucas, wir möchten ihm diesen Sieg widmen", sagte Giroud nach dem Erfolg gegen Australien." Für den verletzten Bayern-Verteidiger wird Bruder Theo eingewechselt. Und der leitet die sportliche Wende ein: Seine Flanke köpft Rabiot zum Ausgleich ein (27.). Giroud stellt fünf Minuten später auf 2:1, dann treffen Superstar Kylian Mbappe (68.) und erneut Giroud (71.). Sie treffen gegen den WM-Fluch. Zum ersten Mal seit 2006 gewinnt ein Titelverteidiger wieder ein Auftaktspiel.

Dem Team von Deschamps versetzt Hernandez' Verletzung einen weiteren Schock - nach Paul Pogba, Karim Benzema, Christopher Nkunku, N'Golo Kante und Presnel Kimpembe ist er bereits der sechste prominente Ausfall. Keine andere Top-Nation hatte mit derartigen Problemen zu kämpfen. Für Hernandez ist es die fünfte schwere Verletzung in seiner Karriere. Im Jahr 2019 schleppte er einen Innenbandverletzung von Madrid (Atletico) mit nach München. 178 Tage fiel er aus. Es folgten ein Innenbandriss im Sprunggelenk (88 Tage Pause), ein Meniskuseinriss (63 Tage Pause) und zuletzt ein Muskelbündelriss (47 Tage Pause), den er erst Ende Oktober, also kurz vor der WM überstanden hatte.

Mané fehlt nach OP auch monatelang

In München werden sie ihr Pech in diesem schwarzen November kaum fassen können. Mit Hernandez droht nun der zweite Star lange auszufallen. Schon unmittelbar vor dem WM-Start hatte sich Sadio Mané verletzt, im Duell mit Werder Bremen. Zunächst sah die Sache nicht schlimm aus, aber je näher das Turnier in Katar rückte, je verzweifelte der Senegal um seinen Star bangte, desto klarer wurde: Das angeknackste Wadenbeinköpfchen des Superstars muss operiert werden. Medienberichten zufolge droht dem 30-Jährigen eine Pause von bis zu drei Monaten. Er könnte damit die Duelle im Achtelfinale der Champions League mit Paris St. Germain verpassen.

Dabei könnte der FC Bayern den Ausfall tatsächlich noch besser verkraften als der Senegal. Der weinte um seinen verletzten Löwen. "Es ist furchtbar schade - sowohl für Sadio als auch für das Team. Es ist eine Herausforderung, wir vermissen ihn", sagte Nationaltrainer Aliou Cisse vor dem WM-Auftaktspiel gegen die Niederlande (0:2): "Er ist unser bester Spieler, unser Leader." Über die Jahre habe er sein Team "um Sadio herum gebildet", so Cisse weiter. Es sei "niemals einfach, einen Spieler wie Sadio zu ersetzen".

Und die Sorgen der Münchner sind mit den Personalien Hernandez und Mané noch nicht ausgestanden. Mit Thomas Müller reiste ein angeschlagener Spieler nach Katar, zwar soll er gegen Japan (14 Uhr im Liveticker bei ntv.de) spielen können, in welcher Verfassung er nach längerer Pause ist, bleibt bis dahin aber unklar. Zudem meldete sich der zuletzt formstarke Leroy Sané mit Knieproblemen für das Auftaktspiel ab.

Immerhin eine kleine gute Nachricht gibt es für den Rekordmeister Bayern München: "Gott sei Dank ist die Operation unter der Woche gut verlaufen und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen zu danken und meine Wertschätzung auszudrücken", teilte Sadio Mané am vergangenen Wochenende mit.