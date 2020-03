In der Sportwelt könnte es heute wichtige Entwicklungen und Entscheidungen geben, wie Vereine und Verbände auf die Coronakrise reagieren wollen. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden über Absagen und andere Strategien.

12.45 Uhr: Ruhrderby zwischen dem BVB und Schalke 04 als "Geisterspiel"?

Die Entscheidung über ein "Geisterderby" zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de) wird laut Auskunft des BVB "spätestens am Dienstag" fallen. Der Verein teilte mit, er rechne mit einer zeitnahen Entscheidung der zuständigen Behörden und wolle diesen nicht vorgreifen.

"Die Verantwortlichen des BVB machen sich gegenwärtig mit der notwendigen Ernsthaftigkeit ein Bild der Situation rund um die Eindämmungsmaßnahmen und holen die aktuellen Einschätzungen von Politik, Behörden, Verbänden und weiteren Institutionen ein", hieß es in der Mitteilung der Schwarz-Gelben.

12.35 Uhr: Volleyballligen wollen aktuellen Gegebenheiten entsprechend neu bewerten"

Die Klubs der ersten und zweiten Volleyball-Bundesliga (VBL) befinden sich aufgrund der Coronavirus-Epidemie in enger Abstimmung mit den zuständigen lokalen Behörden, Maßnahmen wie Geisterspiele oder Absagen sind derzeit aber nicht geplant.

"Die Liga ist gewillt, die laufende Saison in einer für alle Vereine fairen Art und Weise zu Ende zu spielen", hieß es in einer Mitteilung. Allerdings behält sich die VBL auch mit Blick auf die Play-offs vor, "die Situation zu jedem Zeitpunkt den aktuellen Gegebenheiten entsprechend neu zu bewerten und über das weitere Vorgehen zu entscheiden."

12.21 Uhr: Entscheidung über Rheinderby wird wohl erst morgen getroffen

Mit der Entscheidung, ob und wie das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln ausgetragen werden kann, ist erst am Dienstag zu rechnen. "Wir werden uns morgen Mittag/Nachmittag erklären", sagte ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach. Sie ist die zuständige Gesundheitsbehörde für die Bundesliga-Partie, die nach einer sturmbedingten Verschiebung für diesen Mittwoch als Nachholspiel angesetzt wurde.

Kölns Sportdirektor Horst Heldt kritisierte die Aufschiebung der Entscheidung postwendend: "Ich finde es konsequent inkonsequent, was wir gerade tun. Wir handeln gerade inkonsequent in vielerlei Hinsicht", sagte der Ex-Nationalspieler auf einer Pressekonferenz des 1. FC Köln. "Menschen in Führungspositionen müssen führen. Das muss der Trainer, das muss ich", ergänzte Heldt, "das würde ich mir von anderen auch manchmal wünschen. Stuttgart findet statt. Klare Ansagen wären mal hilfreich."

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte in einer Erklärung am Sonntag deutlich gemacht, es stehe außer Frage, "dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln". Nur so erhielten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit.

11.50 Uhr: Dortmund kämpft vor leeren Rängen ums Weiterkommen

Dortmund kämpft in Paris vor leeren Rängen ums Weiterkommen. (Foto: imago images/Team 2)

Das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de) findet wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Publikum im Prinzenparkstadion statt. Diese Entscheidung gab die Polizei-Präfektur von Paris am Montag bekannt.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln. Die sogenannte "Mixed Zone" nach der Begegnung am Mittwoch werde entfallen, hatte die Uefa mitgeteilt. Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, hatte Gesundheitsminister Olivier Veran nach einem Krisentreffen im Pariser Elysée-Palast verkündet.

11.49 Uhr: Leipziger Champions-League-Spiel findet wie geplant statt

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur findet am Dienstag wie geplant mit Zuschauern statt. Das hat das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RB-Verantwortlichen zur Corona-Krise am Montag entschieden, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte.

Die Stadt Leipzig begründete die Entscheidung für das Spiel in der Fußball-Königsklasse mit mehreren Punkten: Großbritannien, wo die Gäste am Dienstag herkommen, sei kein Corona-Risikogebiet. Das Spiel sei zudem eine Freiluft-Veranstaltung - und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) würden nach wie vor zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen unterscheiden. Zudem habe der zeitliche Faktor gegen eine Absage oder ein Geisterspiel ohne Zuschauer gesprochen.

11.30 Uhr: Basketballer orientieren sich am Fußball

Die Basketball-Bundesliga beobachtet die Situation wegen der sich weiter ausbreitenden Coronavirus-Epidemie, hat aber noch keine Entscheidungen bezüglich Spielabsagen oder Geisterspielen getroffen. Man wolle erst die weitere Entwicklung zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga abwarten, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Die BBL steht noch nicht wirklich unter Zeitdruck, weil die nächste Bundesliga-Begegnung erst am Freitag in Weißenfels zwischen dem Mitteldeutschen BC und Gießen ansteht. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Unter eine solche Regelung würden auch die Spiele der BBL fallen.