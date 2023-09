Wechsel in eine No-Name-Liga? Es ist still geworden um Weltmeister Draxler

Die sommerliche Transferperiode hat für reichlich Aufregung gesorgt. Die Premier League hat wieder Unsummen für neue Spieler ausgegeben, auch in der Bundesliga hat es ordentlich gerappelt. Kaum eine Rolle in den Spekulationen spielte derweil Julian Draxler, der vergessene Weltmeister.

Eine Woche vor dem Deadline Day tauchte der Name Julian Draxler plötzlich an der Transferbörse auf. Crystal Palace soll Interesse an dem 29 Jahre alten Weltmeister von 2014 gehabt haben, so hieß es aus Frankreich. Es habe Kontakte zwischen dem Klub aus der Premier League und Paris St. Germain gegeben. Dorthin ist Draxler in diesem Sommer zurückgekehrt, nachdem seine Leihe bei Benfica Lissabon ausgelaufen war. Interesse an einer fixen Verpflichtung des Mittelfeldspielers hatten die Portugiesen nicht. In der Hinrunde der vergangenen Saison stand er lediglich viermal in der Startelf, in der Rückrunde fiel er verletzt aus. Zu wenig für mehr. Trainer Roger Schmidt war es nicht gelungen, ein zweites Comeback-Wunder eines kriselnden Weltmeisters zu schaffen

Crystal Palace also. Und sonst? Wenig bis nichts. Ein paar Tage später sprach Draxlers Berater bei "Bild". Eine Rückkehr in die Bundesliga sei keine Option für den Ex-Schalker und Ex-Wolfsburger. Stattdessen sei die neue Top-Option im internationalen Fußball, ein Wechsel nach Saudi-Arabien denkbar. In jene Liga, die sich beinahe jeden Tag mit einem neuen Star schmückt. Mal mit einem Altmeister, der sich auf den letzten Karrieremetern noch dumm und dusselig verdient, mal mit Nationalspielern im besten Alter und nun auch mit großen Talenten. Auch zwei Klubs aus der Türkei sollen mal ganz vage im Verteiler gewesen sein.

In welche Kategorie man Draxler einsortieren würde? Müßig, denn ein Transfer in die Pro League wird offenbar nicht zustande kommen, stattdessen soll es ihn Medienberichten zufolge nach Katar ziehen. Auch dort soll sich der Sport entwickeln. Aber er ist ganz weit weg von den Dimensionen und Ambitionen der Saudis, die ja zu einem einmaligen und gigantischen Angriff auf die etablierten Strukturen des internationalen Fußballs blasen. Zu welchem Klub es den 29-Jährigen zieht, ist laut der "L'Equipe" unklar. Denkbar ist ein Transfer zu Al-Arabi. Dort würde er wahrscheinlich auf seinen Noch-Kollegen Marco Verrati treffen, dessen Wechsel für rund 50 Millionen Euro soll kurz bevorstehen. Für Draxler würde PSG mit zehn bis 15 Millionen Euro Ablöse kalkulieren. Bis zum 18. September ist das Transferfenster in Katar noch offen. Danach würden die Optionen immer dünner, auch wenn zahlreiche Ligen die Tür für Neuzugänge offen halten. Zu den prominentesten gehört dann noch Israel, zu den weniger prominenten Dschibuti, Tahiti oder die Cayman-Inseln.

Kleines, prominentes Trostpflasterchen: Bei Al-Arabi ließen auch schon Legenden wie Stefan Effenberg oder die argentinische Sturm-Ikone Gabriel Batistuta ihre Laufbahnen ausklingen. Allerdings war die schon weit in den 30ern, als sie sich für ein Engagement in der Wüste entschieden.

Das Ende der großen Ambitionen

Sollte der Mittelfeldspieler wirklich in die kleine arabische Liga wechseln, wäre es wohl endgültig das Ende aller großen Ambitionen, mit denen er von Schalke nach Wolfsburg und schließlich zu PSG weitergezogen war. Sollte er noch irgendwie drauf geschielt haben, im kommenden Sommer bei der Heim-EM einen Platz im DFB-Team, für das er bislang 58 Mal gespielt hat und sieben Treffer erzielen konnte, zu ergattern, so kann er dann endgültig einen Haken an dieses ohnehin wagemutige Vorhaben setzen. Derzeit ist für Paris schon so verzichtbar, dass er nur noch mit einer Gruppe von aussortierten Profis trainierte.

Es droht das bittere Ende einer Karriere, die anders hätte laufen sollen. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de derzeit "nur" noch bei sechs Millionen Euro, das ist der niedrigste Wert seit Anfang 2012, als der damals 18-Jährige dabei war, die Bundesliga für sich zu erobern, die Last der Schalker Erwartungen zu schultern. Elegante Bewegungen am Ball, ein starker Schuss und eine überdurchschnittliche Spielintelligenz zeichneten ihn zu seinen besten Zeiten aus. Als er 2017 beim Confed-Cup-Triumph groß aufspielte, da schien die große Karriere direkt vor ihm zu liegen. Wohl wenige Nationalspieler brachten mehr Talent mit als Draxler. Die "Zeit" schrieb einst sogar davon, dass er gesegneter sei als Weltmeistermacher Mario Götze. Es war andere Zeiten. Aus denen Erfolsgtrainer Schmidt Götze (bei der PSV Eindhoven) noch einmal emporsteigen ließ, Draxler dagegen nicht

Für Draxler würde mit einem endgültigen Abgang eine seltsame Zeit in der französischen Hauptstadt enden. 198 Mal ist er für den Klub aufgelaufen, er erzielte 26 Tore und bereitete 41 vor. Das ist eine sehr ordentliche Bilanz. Aber der Nationalspieler schaffte es dennoch nie richtig, sich in der wilden Trainer-Rotation bei PSG nachhaltig in der ersten Elf festzubeißen. Mal war er Stammkraft, dann Reservist. Und nun Aussortierter, der vor einem Wechsel in eine No-Name-Liga steht. Mit gerade einmal 29 Jahren.