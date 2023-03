Mit seiner schnellen und wendigen Spielweise weckt Bojan Krkic schnell Vergleiche mit Lionel Messi. Beim FC Barcelona hat er seine erfolgreichste Zeit, seine turbulente Karriere verschlägt ihn sogar in die Bundesliga. Mit 32 Jahren verabschiedet er sich nun vom Profifußball.

Mit nur 32 Jahren hat der zweimalige Champions-League-Sieger Bojan Krkic seine Fußball-Karriere beendet. Das Barça-Eigengewächs gab seine Entscheidung an alter Wirkungsstätte und via Instagram bekannt. "Nachdem ich um die Welt gereist und nach Hause zurückgekommen bin, habe ich eine meiner am meisten überdachten und zu gleichen Zeit wichtigsten Entscheidung im Leben getroffen: Ich höre auf mit dem professionellen Fußball", erklärte Krkic, der einst sogar mit Superstar Lionel Messi verglichen worden war.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte er auch beim FC Barcelona, unter anderem mit dem zweimaligen Triumph in der Königsklasse. Mit seinem Wechsel im Sommer 2011 zur AS Rom begann aber vor allem eine reiseintensive Zeit, die ihn zwischenzeitig über Stoke City aus der Premier League auch zum 1. FSV Mainz in die Bundesliga gebracht hatte für ein halbes Jahr. Zuletzt hatte Krkic in Japan für Vissel Kobe gespielt. Nach Angaben des FC Barcelona holte er bei all seinen Stationen insgesamt 14 Titel.

Schon früh in seiner Karriere wurde Krkic aufgrund seiner schnellen und wendigen Spielweise mit dem späteren mehrfachen Weltfußballer Messi verglichen. In der Jugendakademie Barças soll er angeblich mehr als 900 Tore erzielt haben, berichtete einst der "Independent". Im Oktober 2007 schoss er mit nur 17 Jahren, einem Monat und 22 Tagen gegen den FC Villarreal sein erstes Tor für die Profimannschaft des FC Barcelona. Damit stellte er den Rekord von Messi ein.

Solche frühen Erfolge und die Vergleiche mit Messi erhöhten den Druck auf ihn und hätten ihm zu schaffen gemacht, wie Krkic später in Interviews verriet. "Es passierte alles ganz schnell", sagte er rückblickend 2018 im Interview mit dem britischen "Guardian". "Fußballerisch lief es gut, aber nicht persönlich. Ich musste damit leben, dass die Leute bemängelten, dass meine Karriere nicht wie erwartet verlief." Zum Beginn seiner Laufbahn wurde er der "neue Messi" getauft. Dieses Versprechen konnte er nie einlösen. "Wenn man mich mit Messi vergleicht, welche Karriere erwartet man dann?", fragte er 2018.

So habe es viele Dinge gegeben, die öffentlich nicht bekannt gewesen seien, sagte er dem britischen Medium weiter. Für die spanische Nationalmannschaft absolvierte er nur ein Länderspiel. Krkic habe die Europameisterschaft 2008 wegen Angstzuständen versäumt, "aber wir haben gesagt, dass ich in den Urlaub fahre". Sein Länderspieldebüt, Spanien gegen Frankreich, habe er wegen einer Panikattacke verpasst, offiziell sei von einer Gastroenteritis gesprochen worden. "Aber darüber will niemand reden", sagte er dem "Guardian" weiter. "Der Fußball ist nicht daran interessiert."

In einem Abschiedsvideo auf Twitter sagte er rückblickend auf seine Laufbahn: Seine Karriere seien 16 Jahre mit dem Fußball an seinem Fuß gewesen, die ihn als Person geformt und ihm alle Seiten des Fußballs gezeigt hätten. Es sei eine unglaubliche Reise gewesen, "in der ich Freunde fürs Leben gefunden und einzigartige Dinge erlebt habe".