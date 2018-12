Mesut Özil war an zwei Toren entscheidend beteiligt.

Nach 41 Tagen kehrt Mesut Özil in der Premier League in die Arsenal-Startelf zurück und trägt entscheidend dazu bei, dass die Londoner Kurs auf die Champions League halten. Matchwinner ist aber Ex-Dortmunder Aubameyang, der zum besten Torjäger Englands mutiert.

Das jüngste Minikrise mit Ligapleite gegen den FC Southampton und Aus im Ligapokal hat der FC Arsenal mit einem Erfolg in der englischen Fußball-Meisterschaft abgehakt. Drei Tage nach dem Heim-K.-o. im kleinen Pokal-Wettbewerb gegen Tottenham Hotspur siegten die "Gunners" mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil und Ex-Leverkusen-Torhüter Bernd Leno in der Anfangsformation gegen Abstiegskandidat FC Burnley 3:1 (1:0) und zogen damit vorübergehend mit dem Tabellenvierten FC Chelsea gleich.

Pierre-Emerick Aubameyang schraubte seine Torausbeute auf zwölf Ligatreffer. (Foto: imago/Focus Images)

Özil kehrte 41 Tage nach seinem letzten Auftritt von Beginn an in der Premier League wieder in der Startelf und spielte durch. Matchwinner der Gastgeber war aber der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang. Der ehemalige Stürmerstar von Borussia Dortmund sorgte durch seinen vierten Saisondoppelpack (14./48.) praktisch im Alleingang für Arsenals elften Saisonerfolg.

Neben dem Gabuner, der zwölf Saisontoren die Torjägerliste anführt, traf nach Burnleys zwischenzeitlichem Anschlusstor außerdem der Nigerianer Alex Iwobi in der Nachspielzeit (90.+1) nach einem abgeblockten Schuss von Özil. Der 2014er-Weltmeister hatte zuvor auch den Spielzug zu Aubameyangs erstem Treffer eingeleitet und zeigte eine ansprechende Leistung.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied des 30-Jährigen von Arsenal gegeben. Einem Bericht der "Times" vom Freitag zufolge ziehen die Londoner eine Ausleihe bereits im Winter in Erwägung, da Özil zu den Spitzenverdiener im Verein zählt, das Vertrauen des neuen Arsenal-Trainers Unai Emery aber bislang nicht habe gewinnen können. Die Gunners seien daher bereit, den Mittelfeldspieler gehen zu lassen. Erst zu Beginn des Jahres hatte Özil seinen Vertrag bei Arsenal bis Ende Juni 2021 verlängert, er gehört zu den Spitzenverdienern des Teams.