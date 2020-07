Der Pokal steht in München - aber wohin die Bayern in der 1. Runde reisen, muss noch erst ausgespielt werden.

Die Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde hat etwas von Lückentext: 23 der 64 Lose sind Platzhalter, weil die Landespokale noch nicht beendet sind. Der Titelverteidiger FC Bayern weiß zwar, aus welchem Landesverband sein Gegner kommt - wohin genau es geht, ist aber noch offen.

Titelverteidiger Bayern München kennt seinen Gegner noch nicht, Vizemeister Borussia Dortmund hat dagegen bereits Klarheit: Der Rekordsieger aus München bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021 mit dem Sieger des Landespokals des Verbandes Mittelrhein zu tun. Dort streiten sich noch Regionalligist Alemannia Aachen sowie die Mittelrheinligisten 1. FC Düren, Viktoria Arnoldsweiler und FC Pesch um den Titel - und um das große Los, gegen den FC Bayern anzutreten.

Der BVB muss zum Drittligisten MSV Duisburg. Dies ergab die von DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich durchgeführte Auslosung in der ARD. Ausgespielt werden die Erstrundenpartien zwischen dem 11. und 14. September. Zahlreiche Paarungen konnten noch nicht exakt bestimmt werden, da unter anderem die Landespokalsieger noch nicht feststehen. Diese werden erst am 22. August ermittelt. Mehr als 90 Teams haben noch die Chance, sich für den Pokal zu qualifizieren. In der Lostrommel befanden sich daher 23 Platzhalter. Einen davon zog der FC Bayern. RB Leipzig spielt beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg, der in der Relegation vor zwei Wochen nur knapp den Absturz in die 3. Liga vermieden hatte. Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen muss zum Pokalsieger des Hamburger Verbandes.

