Die Corona-Saison in der Fußball-Bundesliga steht vor ihrem Abschluss - und das mit einem brisanten letzten Spieltag. Wer steigt neben dem SC Paderborn direkt ab? Wer rettet sich in die Relegation? Und auch die Duelle um die Champions- und die Europa-League bergen noch ordentlich Spannung.

9. Minute, TOOOOOR FÜR EINTRACHT FRANKFURT, 1:0 RODE: Schon schön, was Sebastian Rode da macht. Aus 20 Metern schlenzt er den Ball in recht obere Ecke. Eine Frage muss erlaubt sein? Was erlaube die Abwehr von Paderborn?

8. Minute, TOOOOOR FÜR DIE TSG HOFFENHEIM, 0:1 KRAMARIC: Wolfsburg liegt hinten, Hoffenheim vorne, das bedeutet: Die TSG qualifiziert sich direkt für die Europa League, aber es ist ja noch ein bisschen was zu spielen. Übrigens: Gut verteidigt war das von der BVB-Abwehr gegen Andrej Kramaric nicht ...

7. Minute, TOOOOOR FÜR BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, 1:0 HOFMANN: Jonas Hofmann kontert die Fernduell-Attacke aus Leverkusen, 1:0, ein Gruß an die Champions League!

4. Minute, TOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN, 0:1 COMAN: Jetzt fehlen nur noch drei bis zur 100 - Thomas Müller schickt Kingsley Coman in die Tiefe und der Franzose macht's, Saisontor 97 (also für die Bayern).

2. Minute, TOOOOOR FÜR BAYER LEVERKUSEN, 1:0 VOLLAND: Na da schau her, Frau Stachelbär! Das ging mal ganz schnell, eine feine Körpertäuschung reicht Kevin Volland um freie Bahn zu haben, der Schuss - drin!

1. Minute: Der letzte Spieltag läuft! Viel Erfolg, wem auch immer sie die Daumen drücken.

15.28 Uhr: Und nochmal Dortmund: Achraf Hakimi wird den Klub verlassen. Der BVB habe gehofft, den von Real Madrid ausgeliehenen marokkanischen Nationalspieler in anderer Konstellation halten zu können, sagte Sportdirektor Michael Zorc bei Sky. Allerdings wolle Real "Geld erlösen". Der Preis für den pfeilschnellen Rechtsaußen sei nun "noch höher", da habe der Verein entschieden: "Das wollen wir nicht, das können wir nicht." Angeblich steht der 22-Jährige vor einem Wechsel zu Inter Mailand.

15.22 Uhr: Borussia Dortmund hat Mario Götze verabschiedet. Präsident Reinhard Rauball überreichte dem 28-Jährigen vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim eine gerahmte Collage, die gesamte Mannschaft applaudierte. Zu einem letzten Einsatz kam es nicht mehr. Götze hatte zuletzt viel Zeit bei seiner Ehefrau Ann-Kathrin und dem gemeinsamen Sohn Rome im Krankenhaus verbracht, wodurch er derzeit nicht die Hygienevorschriften der Deutschen Fußball Liga erfüllt. Die sportliche Zukunft des Kreativspielers ist noch ungewiss. Er wird sein sportliches Glück wahrscheinlich im Ausland suchen.

15.15 Uhr: Der FC Bayern tritt ohne Joshua Kimmich, aber mit Real-Madrid-Leihgabe Alvaro Odriozola an. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger steht in der Partie beim VfL Wolfsburg erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startformation und soll im Sommer wieder nach Spanien zurückkehren. Neben Kimmich und Weltmeister Benjamin Pavard schont Bayern-Trainer Hansi Flick eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen keinen Stammspieler. Für Kimmich kommt Mickael Cuisance zum Einsatz.

15.10 Uhr: Der Argentinier Leonardo Balerdi steht erstmals in der Startelf von Borussia Dortmund. Der 21-Jährige soll gegen 1899 Hoffenheim die Abwehr verstärken. Er ersetzt den gesperrten Emre Can. Darüber hinaus muss der Meisterschaftszweite auf die Verletzten Marco Reus, Thomas Delaney, Manuel Akanji, Marcel Schmelzer und Mahmoud Dahoud verzichten. Die Stammkräfte Achraf Hakimi und Jadon Sancho sitzen zunächst auf der Bank.

15.03 Uhr: Vor dem Abstiegsendspiel ist im Weserstadion die Vereinshymne von Union Berlin gespielt worden. Rund eine Stunde vor dem Anpfiff lief das Lied von Nina Hagen in der fast menschenleeren Arena. Das Abspielen der Hymne war als kleiner Ansporn für die bereits geretteten Berliner zu verstehen, die ja gegen Werders Konkurrenten Düsseldorf spielen.

14.55 Uhr: Trainer Peter Bosz verzichtet im letzten Saisonspiel von Bayer Leverkusen überraschend auf Kai Havertz. Der mit einem Wechsel in Verbindung gebrachte Nationalspieler sitzt in seinem womöglich letzten Bundesligaspiel für die Werkself gegen den FSV Mainz 05 zunächst nur auf der Bank. Eine Woche vor dem Pokalfinale gegen den FC Bayern rotiert Bosz mit insgesamt sechs Wechseln gegenüber dem 0:2 bei Hertha BSC kräftig durch. Unter anderem feiert Kapitän Lars Bender nach vier Monaten Pause wegen einer langwierigen Fußverletzung sein Comeback.

14.50 Uhr: Im Kampf um den Klassenerhalt setzt Bremens Trainer Florian Kohfeldt gegen den 1. FC Köln auf volle Offensiv-Power. Erstmals seit seiner schweren Knieverletzung steht Zentrumsstürmer Niclas Füllkrug in der Startformation der Norddeutschen. Zudem ist Milot Rashica rechtzeitig fit geworden. Das Duo bildet zusammen mit dem Japaner Yuya Oasako das Angriffs-Trio der Bremer.

14.40 Uhr: Im Kampf um den vierten Platz für die kommende Champions-League-Spielzeit duellieren sich Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Wie im Vorjahr geht Bayer als Fünfter ins Saison-Finale. Neben dem Verlierer des Fernduells werden Wolfsburg und Hoffenheim in der Europa League spielen. Der VfL will gegen die Bayern Rang sechs verteidigen, der den direkten Einzug in die Gruppenphase bedeutet. Der Siebte muss erst noch mehrere Qualifikationsspiele bestreiten. Hoffenheim würde daher gern noch vorrücken, steht in Dortmund aber vor einer schweren Aufgabe.

14.20 Uhr: Schauen wir als erst auf die Konstellation im Abstiegskampf: Will der SV Werder Bremen Fortuna Düsseldorf noch vom Relegationsplatz verdrängen und den direkten Abstieg vermeiden, müssen die Norddeutschen den 1. FC Köln schlagen und auf einen Ausrutscher der Fortuna bei Union Berlin hoffen. Wenn Düsseldorf und Bremen punkt- und torgleich sind (sehr unwahrscheinlich), dann entscheidet der direkte Vergleich, den Düsseldorf in dieser Saison für sich entschieden hat.

14.01 Uhr: Mit dem 34. Spieltag, Anpfiff aller Partien ist um 15.30 Uhr (hier geht's zur Liveticker-Übersicht), endet die angesichts der Coronavirus-Pandemie wohl ungewöhnlichste Saison der Fußball-Bundesliga - und das Finale der 57. Spielzeit hat es auch ohne Fans in den neun Stadien noch einmal sich. Um die Chance, über die Relegation noch den Klassenerhalt zu schaffen, gibt es ebenso ein spannendes Duell wie um den letzten Platz in der Champions League und den direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League.