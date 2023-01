Wintertransfers kategorisch ausgeschlossen? Nichts da, der FC Bayern denkt wieder um. Für die Verletzten Neuer und Hernández soll doch noch Ersatz kommen. Aber können sich die Münchner einen 112-Millionen-Mann leisten? Wahrscheinlicher ist ein alter Bekannter Nagelsmanns.

Eigentlich hatte Sportvorstand Hasan Salihamidžić ausgeschlossen, dass der FC Bayern im Winter einen Ersatzmann für den verletzten Lucas Hernández holen würde. Eigentlich. Denn inzwischen scheint es beim deutschen Rekordmeister ein Umdenken gegeben zu haben. Eine Art Kehrtwende um 180 Grad sogar.

Kurz nach der schweren Verletzung von Lucas Hernández, der im Auftaktspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Australien bei der Fußball-WM 2022 in Katar einen Kreuzbandriss erlitt, stellte Sportvorstand Hasan Salihamidžić eine Sache umgehend klar: "Wir werden nichts auf dem Transfermarkt machen. Erstens wäre es wahrscheinlich sehr teuer und zweitens ist auch nichts auf dem Markt", sagte der Bosnier gegenüber der "Bild" und schloss Wintertransfers fast schon kategorisch aus.

Jetzt scheint beim deutschen Rekordmeister allerdings ein Umdenken stattzufinden. Laut der "tz" zieht der FC Bayern einen Ersatz für Hernández, der für den Rest der Saison ausfällt, nun doch in Betracht. Auch andere Transfers soll kurz vor der Vollendung stehen.

Gvardiol und Laimer?

Ob der Bundesliga-Tabellenführer im Januar auf dem Transfermarkt tätig ist und einen Innenverteidiger verpflichtet, hängt demnach von der Verfassung ab, in der Trainer Julian Nagelsmann seine WM-Rückkehrer im Defensivverbund sieht. Während Dayot Upamecano bei Vizeweltmeister Frankreich zum Stammpersonal gehörte, blicken Benjamin Pavard und Matthijs de Ligt auf enttäuschende WM-Vorstellungen zurück. Die Wechselabsichten, die Pavard im November öffentlich preisgab, dürften ebenfalls eine Rolle spielen.

Neben einem möglichen Transfer von Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach sollen laut "tz" weitere Bayern-Verpflichtungen bevorstehen. Auch in der Abwehr, falls sich die Möglichkeit ergeben sollte. Das Blatt spekuliert etwa über Josko Gvardiol, der sich mit starken Auftritten bei der WM in Katar in den Fokus der europäischen Top-Teams gespielt. Allerdings besitzt der 20-jährige Kroate bei RB Leipzig noch einen Vertrag bis 2026 und darin soll sich laut "Bild" eine Ausstiegsklausel erst für 2024 befinden. Diese soll 112 Millionen Euro betragen und dürfte damit für den FC Bayern zu hoch sein.

Konrad Laimer soll sich laut der "tz" mit dem Rekordmeister dagegen bereits einig sein. Der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei RB Leipzig im Sommer ausläuft, darf ab dem 1. Januar ein neues Arbeitspapier unterschreiben und solle dann ablösefrei im Sommer zum FC Bayern wechseln.

Klub-Präsident Herbert Hainer nannte die Verletzungen von Hernández (Kreuzbandriss) und Torwart Manuel Neuer (Bruch des Unterschenkels) zuletzt einen "Schock". Auch er stellte Neuzugänge für den FC Bayern in Aussicht. "Diese zwei wichtigen Stützen werden in der zweiten Saisonphase fehlen", sagte Hainer: "Unser Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat ja schon angekündigt, dass wir Optionen auf dem Transfermarkt prüfen."