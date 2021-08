Der FC Liverpool gewinnt auch das zweite Spiel der Premier-League-Saison. Doch die Begegnung gegen den FC Burnley bedeutet mehr als nur drei Punkte. Die Begleitumstände machen den Pflichtsieg zu etwas Besonderem.

Der FC Liverpool hat sich auch am zweiten Spieltag der englischen Premier League in exzellenter Form präsentiert. Eine Woche nach dem souveränen 3:0-Sieg in Norwich besiegten die Reds zuhause den FC Burnley mit 2:0 (1:0). Diogo Jota (18. Minute) und Sadio Mané (69.) trafen im ausverkauften Stadion Anfield zum laut bejubelten Heimsieg für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Das 2:0 hatte Innenverteidiger Virgil van Dijk mit einem langen Ball eingeleitet - und damit in seinem erst zweiten Spiel nach einer beinahe einjährigen Pause wegen eines Bänderrisses seinen ersten Scorerpunkt der Saison gesammelt.

Dass das Spiel zum Fußballhochamt wurde, war aber nicht alleine dem Ergebnis geschuldet. Der FC Burnley ist ein Klub aus dem Untergeschoss der glamourösen Premier League, ihr Auftaktspiel hatte der Klub gegen Brighton & Hove Albion verloren. Nein, besonders machte diese Begegnung für Klopp und Co. die Rückkehr der gewaltigen Kulisse: Zum ersten Mal seit exakt 528 Tagen war Anfield Road wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Damals trat Atlético Madrid zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale an, für die Reds bedeutete das Spiel das europäische Aus - und ein letztes Fußballfest. 54.000 Zuschauer durften nun auch gegen den FC Burnley kommen.

Erinnerung an Hillsborough

"Ohne euch ist Fußball ein tolles Spiel, aber mit euch ist Fußball das beste Spiel der Welt", hatte Jürgen Klopp mit Blick auf das erste Liverpool-Heimspiel in der neuen Premier-League-Saison gesagt. Nun sind die Zuschauer (zumindest vorerst) wieder zurück und sie verschafften Anfield einen großen, emotionalen Moment: Das obligatorische "You`ll Never Walk Alone", die große Stadionhymne erschall vieltausendfach mitgesungen, das Lied bildete die Ouvertuere für eine bewegende Hommage: Es gab eine Minute Applaus, als Anfield dem lebenslangen Fan Andrew Devine, dem 97. Opfer der Hillsborough-Tragödie, die Ehre erwies. Die Fans auf der legendären "Kop" bildeten ein Mosaik mit der Nummer 97 hoch, während Henderson einen Kranz vor der berühmten Tribüne niederlegte, um des 55-Jährigen zu gedenken, der im Juli gestorben war - 32 Jahre nachdem er bei der verheerenden Stadion-Katastrophe von 1989 lebensverändernde Verletzungen erlitten hatte. "Hillsborough" ist weit mehr als ein Klubtrauma, die Erinnerungen sind rund um den Verein weiter präsent.

Die Gäste aus Burnley traten anschließend in Anfield aggressiv und körperlich auf, hatten dem überlegenen Fußballmeister von 2020, der in der zweiten Hälfte das Tempo erhöhte, offensiv nur wenig entgegenzusetzen. Liverpools Heimsieg hätte hingegen auch höher ausfallen können. Ein Treffer von Mohamed Salah nach 26. Minuten wurde vom Videoschiedsrichter wegen einer hauchdünnen Abseitsposition nicht gegeben.

Im Januar diesen Jahres hatte der FC Burnley noch eine gewaltige Serie der Hausherren beendet: 68 Heimspiele war der FC Liverpool bis zum 19. Spieltag der Premier-League-Saison 2020/21 in Folge unbesiegt geblieben, ehe Burnleys Ashley Barnes den Lauf der Reds per Elfmeter jäh stoppte. Auch diesmal hätte Barnes beinahe wieder entscheidend Einfluss auf den Lauf der Dinge genommen, doch das vermeintliche Ausgleichstor des Angreifers war kurz nach der Pause wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen worden.