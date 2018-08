Sport

Polizisten mit Autos angegriffen: Fan-Attacken überschatten Kölns Heimdebüt

Nach 1562 Tagen bestreitet der 1. FC Köln wieder ein Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga, die Partie gegen Union Berlin endet mit einem Remis. Für großen Ärger sorgen jedoch einige FC-Anhänger, die in der Nacht gezielt Polizisten und Gäste-Fans attackieren.

Nach dem Zweitliga-Heimauftakt des 1. FC Köln gegen Union Berlin (1:1) ist es in der Nacht zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hätten nach dem Spiel mehrere Gewaltbereite im Kölner Stadtteil Bocklemünd einen Reisebus der Gäste-Fans angegriffen und "gezielt mit Steinen" beworfen.

Nach Angaben der Behörden seien Beamte sofort dazwischen gegangen und hätten weitere Auseinandersetzungen verhindert. Ein Polizeisprecher bestätigte dem Sport-Informations-Dienst zudem, dass es mehrere Angriffe auf Polizisten gegeben habe. Demnach seien Gewaltbereite mit unbeleuchteten Autos gezielt auf Beamte zugefahren.

Angaben über mögliche Verletzte konnte die Polizei noch nicht machen. Mehrere Personen seien vorläufig festgenommen worden, Identitätsfeststellungen fanden im dreistelligen Bereich statt. Bei Durchsuchungen der Fahrzeuge sollen auch Schlagstöcke, Mundschutze und Sturmhauben sichergestellt worden sein.

Der 1. FC Köln hatte am Montagabend den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. In der ersten Zweitliga-Heimbegegnung des FC seit 1562 Tagen reichte es für die Elf vom neuen Trainer Markus Anfang vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Union Berlin.

Quelle: n-tv.de