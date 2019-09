Fünfter Sieg im fünften Spiel: Der FC Liverpool baut seine Siegesserie in der Premier League aus. Gegen Newcastle United setzt sich die Mannschaft von Jürgen Klopp souverän durch. Der Coach muss in der ersten Halbzeit ungewollt wechseln. Zum Nachteil seines Teams ist das nicht.

Auch dank eines glänzend aufgelegten Sadio Mané steht der FC Liverpool auch am fünften Spieltag in der Premier League weiter an der Tabellenspitze. Der von Teammanager Jürgen Klopp betreute Champions-League-Sieger gewann an der Anfield Road 3:1 (2:1) gegen Newcastle United und steht mit der maximal möglichen Ausbeute von 15 Punkten vor Meister und Verfolger Manchester City (10). Die von Josep Guardiola gecoachten "Citizens" können den Rückstand am Abend aber direkt wieder auf zwei Zähler verringern. Um 18.30 Uhr geht's Daniel Farkes Norwich City (bei uns im Liveticker).

Mané erzielte mit einem gezielten Rechtsschuss in den Winkel den Ausgleich (28.), nachdem Frankfurt-Leihgabe Jetro Willems (7.) Reds-Verteidiger Trent Alexander-Arnold düpiert und ebenfalls ins Kreuzeck getroffen hatte. Der kurz zuvor für den verletzten Divock Origi eingewechselte Roberto Firmino bereitete den zweiten Treffer des Senegalesen (40.) vor, nach einem Doppelpass mit Firmino setzte Mohamed Salah (72.) den Schlusspunkt. Klopp hatte den Brasilianer Firmino eigentlich schonen wollen. Ein dritter Mané-Treffer in den Schlussminuten der Partie zählte wegen einer vorherigen Abseitsstellung nicht.

Am Dienstag treten die "Reds" als Titelverteidiger der Königsklasse zum Auftakt beim italienischen Vizemeister SSC Neapel um den früheren Bayern-Trainer Carlo Ancelotti an.