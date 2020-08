Showdown in der Champions League

Showdown in der Champions League Flick ändert Bayern-Elf nur auf einer Position Von Tobias Nordmann

Also an der Form des FC Bayern muss niemand zweifeln.

Eine Gewissheit gibt es bereits vor Anpfiff des Champions-League-Finals: Ein deutscher Trainer wird am späten Abend den legendären Henkelpott in den Händen halten. Ob's Bayerns Hansi Flick wird oder doch der Pariser Thomas Tuchel? Sie erfahren's in unserem Ticker. Viel Spaß!

Ein brasilianisches Moped. (Foto: REUTERS)

20.49 Uhr: Ohne Oliver Kahn geht's beim ZDF nicht. Der Bayern-Vorstand grüßt aus Lissabon und rät unmittelbar vor dem Anpfiff des Finales, nicht zu verbissen (haha, ausgerechnet Kahn) in die Partie gegen Paris Saint-Germain zu gehen. "Eine gewisse Entspanntheit, eine Lockerheit aufrecht zu erhalten, ist ganz, ganz wichtig für jeden einzelnen Spieler. Das Wichtigste ist, dass man vor allem aus dem Kopf bekommt, dass es das größte Finale ist für Vereinsmannschaften." Auf die Frage, ob er ein gutes Gefühl habe, sagte er: "Ich habe mir das total abgewöhnt, Gefühle vor irgendwelchen Finalspielen zu haben. Gerade beim FC Bayern ist das sehr gefährlich."

20.43 Uhr: Nochmal Wagner. Nochmal eine wichtige Erkenntnis. Glück hatten die Bayern im Halbfinale, dass der Lyoner Memphis Depay derjenige war, der früh für Stress sorgte. Der sei nach seiner Verletzung nämlich noch ein bisschen zu schwer unterwegs, anders als die Mopeds (O-Ton) Mbappé und Neymar.

20.36 Uhr: Oh, wir haben noch eine schnelle Stimme von Flick. Er warnt seine Mannschaft (ob sie zuhört?) nochmal vor dem Tempo des Gegners: "Wenn wir sie lassen, haben sie die Qualität, uns wehzutun", sagte er bei Sky. "Das wollen wir verhindern." Er sei aber von seiner Mannschaft "zu 100 Prozent" überzeugt. "Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft sehr, sehr heiß ist. Sie will unbedingt diesen Pokal holen." Sagen wir's mal so: Andersrum wär's ne Breaking News (die haben wir übrigens gerade verschickt).

20.29 Uhr: Noch eine erstaunliche Erkenntnis von Wagner: Robert Lewandowski isst Sachen, die Wagner noch nie auf irgendwelchen Tellern gesehen. Welche das sind, kann er folglich nicht beantworten. Dass lässt sich sehr unterhaltsam (ohne Ironie) an.

20.26 Uhr: Im ZDF setzen sie übrigens weiterhin auf Bayern-Expertise. Nach dem leisen Abschied der Ära Oliver Kahn, übernimmt nun Sandro Wagner. Der extrem meinungsstarke Ex-Nationalspieler. Wer noch einmal wissen will, wer dieser Typ eigentlich ist, der bekommt hier Abhilfe! Übrigens: Wäre er nicht im Winter des vergangenen Jahres (30. Januar 2019) nach China gewechselt, wäre er nun heute Abend eventuell sogar auf dem Feld dabei - und nicht nur als Experte. Darauf angesprochen sagt Wagner (nicht im Wortlaut!): Er kommt klar. Und erklärt, dass er früher vor sehr wichtigen Spielen Krafttraining gemacht hat. Kann man sich merken. Muss man aber nicht.

20.19 Uhr: Auf ein Duell wird heute Abend ein besonderer Fokus gerichtet: Auf das Duell zwischen dem spektakulären Serge Gnabry und den einst von Uli Hoeneß "Scheißdreck"-geadelten Juan Bernat. Da trifft Tempo und Technik auf solide Abwehrarbeit. Mehr dazu lesen Sie übrigens hier und hier!

20.07 Uhr: Keine Überraschung gibt es derweil bei PSG. Thomas Tuchel vertraut jener Elf, die RB Leipzig so beeindruckend aus dem Turnier genommen hat. Lediglich Stammtorwart Keylor Navas kehrt nach einer auskurierten Verletzung wieder ins Tor zurück. Der 33-Jährige aus Costa Rica, der dreimal mit Real Madrid die Champions League gewann, war im letzten Spiel vom Spanier Sergio Rico vertreten worden.

Paris St. Germain: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos - Paredes, Ander Herrera - Di Maria, Mbappe, Neymar.

19.48 Uhr: Da ist die Aufstellung. Und das früher als erwartet. Tatsächlich ändert Flick seine Mannschaft - aber nur auf einer Position. Statt des zuletzt starken Ivan Perisic rückt der schnelle Kingsley Coman zurück ins Team. Er wird dann wohl versuchen Nationalspieler Thilo Kehrer zu entnerven. In der Abwehr bleibt derweil alles wie gehabt. Also rechts mit Kimmich statt Pavard.

FC Bayern: Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Kimmich - Thiago, Goretzka, Müller - Coman, Lewandowski, Gnabry.

19.37 Uhr: Davies auf links geerbt, David Alaba zum (neuen) Abwehrchef und Jérôme Boateng zum (alten)Heldengrätscher gemacht, Benjamin Pavard zur absoluten Top-Konstante auf der rechten Seite entwickelt - die Abwehr von Flick, sie ist das Fundament für das herausragende Pressing der Münchner. Aber sie ist auch die Reihe, die die Mannschaft am verwundbarsten macht. Denn durch das extrem frühe Anlaufen des Gegners steht die Viererkette oft "sehr hoch". Das bietet viel Platz. Platz, den zuletzt sowohl der FC Barcelona als auch Olympique Lyon für sich entdeckten, ihn allerdings nicht nutzten. So hatte Flick dann auch nach dem Halbfinale bekannt: An der Art der Verteidigung müsse sich etwas ändern. Personelle Wechsel? Taktische Änderungen? Das ließ er indes offen. Womöglich rückt der zuletzt verletzte Pavard wieder ins Team und Joshua Kimmich dafür zurück ins Mittelfeld - für Thiago, den Feingeist ohne Heldengeschichte, wäre das ein tragisches Ende seiner siebenjährigen Bayern-Zeit.

19.25 Uhr: Irgendwie auch passend, dass das "Vorspiel" zum Königsklassen-Showdown ausgerechnet Kovac bestritten hat. Mit einem neuen Klub AS Monaco gab's zum Saisonstart der Ligue 1 ein ziemlich ernüchterndes 2:2 gegen Stade Reims - nach einem 0:2-Rückstand. Sollte der FC Bayern nun allerdings tatsächlich das zweite Triple der Vereinsgeschichte einfahren, dann darf der Kroate heute Abend doch noch feiern. Denn seine Idee, den bisweilen vogelwilden und hoch talentierten Alphonso Davies auf die linke Abwehrseite zu packen, gilt als eine der besten der vergangenen Saison. Und das gilt über die Grenzen der Bundesliga hinaus - "Phonzy" ist zum Phänomen (mit Schwächen) geworden.

19.15 Uhr: Kaum zu glauben: In der maximalen Euphorie über die (tatsächlich) seit dem 7. Dezember (!) ungeschlagenen Münchner geht unter, dass die europäischen Festspiele mit bislang 42 Toren (!) bereits unter Ex-Coach Niko Kovac ihren Anfang nahmen. Zur Erinnerung: Direkt zum Einstieg in den Wettbewerb gab's daheim ein 3:0 gegen Roter Stern Belgard. Damals mit einer Formation, die mit der aktuell besten Elf kaum noch etwas tun hat: Neuer - Hernández, Pavard, Süle, Kimmich - Thiago, Coutinho, Tolisso - Perisic, Lewandowski, Coman. Richtig kurios war dann allerdings das folgende 7:2 bei den Tottenham Hotspur - spektakulär im Ergebnis, bizarr im Spielverlauf (wie Sie hier nochmal nachlesen können). Retten konnte diese eigenartige Gala den längst angezählten und ausgelaugten Trainer nicht mehr. Einen Monat später, nach einer 1:5-Demütigung bei Eintracht Frankfurt hatte er den Kulturkampf in München verloren.

19 Uhr: Servus. Oder Bonjour. Suchen Sie es sich aus. FC Bayern. Oder Paris St. Germain. Heute Abend, ab 21 Uhr, gibt es tatsächlich noch den letzten Showdown der Fußball-Saison 2019/20. Den größten. Schon irgendwie komisch. Während die Ligue 1 beispielsweise in die neue Spielzeit gestartet ist, liefern sich der deutsche und der französische Meister den finalen Kampf um den schwergewichtigsten Titel der Saison. Und in die Rolle der Protagonisten werden zwei deutsche Trainer gedrückt. Der erstaunliche Hansi Flick, der aus einem völlig verunsicherten FC Bayern eiligst wieder eine nicht zu kontrollierende Dominanz-Maschine gemacht hat. Und Thomas Tuchel, der seine Idee vom Fußball verworfen hat, um die Monster-Egos seiner Superstars unter dem teuren katarischen Mantel zu einem Team zu formen.