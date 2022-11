Die Samstagsspiele der Bundesliga haben gerade erst begonnen, als Grischa Prömel anzeigt: Da ist was kaputt. Der Fußballer der TSG Hoffenheim verletzt sich offenbar schwer am Knöchel. Erst vor wenigen Tagen hatte er sich gefreut, im vorläufigen WM-Kader der DFB-Elf zu stehen.

Vor einer Woche erst hatte Grischa Prömel noch öffentlich gemacht, auf der vorläufigen Kaderliste von Bundestrainer Hansi Flick für die Weltmeisterschaft in Katar zu stehen. Der Traum vom Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft aber scheint sich nach Ansicht der Bilder an diesem Samstagnachmittag schmerzhaft zerschlagen zu haben. Kaum eine Viertelstunde ist gespielt, als der Mittelfeldmann der TSG Hoffenheim nach einem unglücklichen Zusammenprall anzeigt: Da ist was gerissen oder sogar gebrochen.

Schon im Live-Bild ist zu sehen, dass der rechte Knöchel umknickt, nach der Wiederholung dann scheint ausgeschlossen, dass der 27-Jährige in wenigen Tagen tatsächlich im finalen Aufgebot für die WM steht. Auf einer Trage wird Prömel vom Platz gebracht. Das rechte Bein ist schon verbunden und stabilisiert. Zuvor war auf den Verlangsamungen zu erkennen, wie der Fuß in einem Winkel zum Unterschenkel steht, der nur mit einer schweren Verletzung zu erklären sein dürfte. Hoffenheims Christoph Baumgartner war mit einer Grätsche unglücklich in Prömels Laufweg gerauscht. Der Zusammenprall war offensichtlich folgenschwer.

Im Sommer war der Mittelfeldspieler vom 1. FC Union Berlin nach Hoffenheim gewechselt und hatte sich schnell als Stammkraft und Leistungsträger etabliert. Die TSG war unter dem neuen Trainer Andre Breitenreiter mit drei Siegen aus den vier Partien stark in die Bundesliga-Saison gestartet. Prömel hatte inklusive des heutigen Heimspiels gegen Leipzig an allen 13 Spieltagen in der Startelf gestanden, dabei ein Tor vorbereitet und eines selbst erzielt.

Unter der Woche hatte bereits Timo Werner verletzungsbedingt für das höchst umstrittene Turnier absagen müssen, den Bundestrainer Flick eigentlich fest eingeplant haben dürfte. Prömel war vermutlich eher als Ergänzungsspieler in den Überlegungen vorgesehen. Allerdings scheint nach den Bildern und der Gestik des 27-Jährigen so gut wie ausgeschlossen, dass dieser beim deutschen WM-Auftakt gegen Japan in 18 Tagen wieder einsatzbereit sein könnte.