Ryan Giggs ist wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen seine Freundin vorübergehend festgenommen worden. Nach Angaben der "Sun" habe die Polizei den 46-Jährigen nach einem Vorfall in seinem Haus am Sonntag auf der Wache vernommen. Giggs bestreitet die Vorwürfe.

Noch ist unbewiesen, was am Sonntag im Haus von Ryan Giggs geschah. Und ob an den schwerwiegenden Vorwürfen, die gegen den walisischen Fußball-Nationaltrainer nun erhoben werden, überhaupt etwas dran ist. Gesichert bleibt einstweilen: Der 46 Jahre alte Giggs, außerdem eine Ikone bei seinem früheren Klub Manchester United, wurde am Sonntagabend vorübergehend festgenommen. Grund: Er soll seine Freundin Kate Greville tätlich angegriffen haben.

Die Polizei des Großraums Manchester bestätigte auf Anfrage englischer Medien zunächst nur, dass sie am Sonntag kurz nach 22 Uhr wegen einer "Störung" in den Vorort Worsley gerufen wurde. Dort habe sie eine Frau in ihren Dreißigern mit leichten Verletzungen angetroffen - sie habe allerdings nicht behandelt werden müssen. Ein 46 Jahre alter Mann sei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung festgenommen und nach Zahlung einer Kaution wieder freigelassen worden.

"Mr. Giggs bestreitet Vorwürfe"

Die vorläufige Festnahme selbst wird von Giggs nicht dementiert, der Grund dafür aber schon. Seine Berater teilten mit: "Mr. Giggs bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe eines tätlichen Angriffs." Davon abgesehen kooperiere er mit der Polizei und werde sie bei ihren fortlaufenden Ermittlungen unterstützen. Der Walisische Fußball-Verband FAW wiederum teilte mit, er habe Kenntnis von einem Vorfall, der Giggs betreffe, werde aber vorläufig keine Stellungnahme dazu abgeben.

Die FAW reagierte aber dennoch prompt auf die Meldungen und sagte eine für diesen Dienstag geplante Pressekonferenz ab. Giggs, der nach einer überaus erfolgreichen Karriere als Spieler bei Manchester United im Januar 2018 zum Teammanager der Auswahl seines Heimatlandes berufen wurde, hätte dort seinen Kader für das Länderspiel gegen die USA und für die darauffolgenden beiden Nations-League-Partien gegen Irland und Finnland Ende November bekannt geben sollen.

Der in Cardiff geborene Giggs war bereits als Jugendlicher zu Manchester United gekommen. Zwischen 1990 und 2014 bestritt er 672 Spiele für die erste Mannschaft (114 Tore), währenddessen gewann er zweimal die Champions League, 13-mal die englische Meisterschaft und viermal den Pokal. Ab 2013 fungierte Giggs zudem vorübergehend als Spielertrainer der Red Devils. Mit seiner Freundin führt er englischen Medienberichten zufolge seit 2017 eine On-Off-Beziehung.