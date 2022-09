Acht Jahre spielt Rune Jarstein für Hertha BSC, nun geht es für die ehemalige Nummer eins im Tor des Fußball-Bundesligisten in Berlin unschön zu Ende: Der Norweger und sein Klub werden sich vor Gericht treffen.

Torhüter Rune Jarstein hat Hertha BSC wegen seiner Kündigung in Folge eines heftigen Disputs mit Torwart-Coach Andreas Menger verklagt. "Ich kann bestätigen, dass es ein Verfahren von Herrn Jarstein gegen die Kündigung seines Arbeitsverhältnisses gibt und am 1. November 2022 um 12.45 Uhr ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Berlin - nach jetzigem Stand - stattfinden wird", sagte Klaus Mittelstädt, Sprecher des Landesarbeitsgerichts Berlin, der "Bild"-Zeitung.

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic sagte der Zeitung: "Wir haben uns arbeitsrechtlich unter Einhaltung einer sozialen Ausfallfrist getrennt. Dagegen wehrt sich Rune Jarstein gerichtlich." Welche Worte Jarstein an seinen Torwart-Trainer gerichtet hat, ist nicht bekannt. Der Norweger, der 2014 zum Hauptstadtklub gewechselt war, war nach dem Streit mit Menger vom Verein suspendiert worden. "Es ist was vorgefallen, was nicht der Tagesordnung entspricht. Das war schon ein bisschen heftiger. Wir haben ein Gespräch am Freitag geführt. Nach dem Gespräch haben wir Rune aus dem Kader genommen, aus den Gründen, wie das Gespräch war und wie es gelaufen ist", sagte Bobic in einer ersten Reaktion.

Bobic hatte wenige Tage später erklärt, dass der Verein eine Auflösung von Jarsteins Vertrag anstrebe. "Wir haben jetzt ein bisschen Ruhe einkehren lassen, wir unterhalten uns wie vernünftige Menschen und wollen versuchen, dass es am Ende sauber auseinander geht", hatte Bobic damals gesagt, und auch betont: "Die Form, die Art und Weise und auch die Sprache war nicht okay in dieser Situation."

Es sei schade, weil es eine Person trifft, die schon sehr lange hier ist und es nicht spurlos an einem vorbeigeht", sagte Bobic. Sein letztes Bundesliga-Spiel bestritt Jarstein im März 2021 beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Kurz darauf kehrte er von einer Länderspielreise mit einer schweren Corona-Infektion zurück und musste wegen einer Herzmuskelentzündung im Krankenhaus behandelt werden. Später warf ihn eine Knieblessur erneut zurück. In diesem Sommer hatte er im Testspiel beim SV Babelsberg 03 sein Comeback im Hertha-Tor gefeiert.