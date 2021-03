Gladbachs DFB-Pokalträume finden gegen den BVB ein jähes Ende. Nach Abpfiff erhitzt eine Szene die Gemüter der Fans: Gladbachs Co-Trainer René Maric steht am Spielfeldrand und spricht mit Dortmunds Erling Haaland. Der Österreicher verteidigt sich nun bei Twitter.

Die Titelträume des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach sind erstmal ausgeträumt. Die Elf vom Niederrhein verlor am Dienstagabend im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 0:1 gegen Borussia Dortmund. Dazu erhitzte eine Szene kurz nach Abpfiff die Gemüter der Fans: Auf TV-Bilder ist zu sehen, wie Gladbachs Co-Trainer René Maric am Spielfeldrand mit Dortmunds Starstürmer Erling Haaland flakst und lacht.

Die brisante Szene fällt in eine angespannte Zeit bei den Fohlen. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Gladbachs Cheftrainer Marco Rose seine Ausstiegsklausel zieht und samt Betreuerstab - damit auch Maric - zum BVB wechseln wird und so auch mit Haaland zusammen arbeiten wird. Die Stimmung bei den Fohlen ist aufgeheizt. Rose wurde als "Verräter" und "Söldner" beschimpft, seit der Ankündigung hat die Borussia kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Es droht in der nächsten Saison nicht mehr europäisch zu spielen.

Haaland und Maric arbeiteten schon einige Zeit bei Red Bull Salzburg zusammen und werden es ab Sommer voraussichtlich beim BVB auch wieder tun. In den Sozialen Netzwerken beschimpften Gladbach-Fans Roses Assistent für den Plausch nach Spielende. Sie warfen ihm vor, das Pokal-Aus vorschnell abgehakt zu haben und mit den Gedanken schon beim neuen Arbeitgeber zu sein. Maric selbst äußerte sich später dazu: "Ich war und bin so angefressen und traurig, dass ich nicht an irgendwelche Kameras denken konnte. Dumm", schrieb der Co-Trainer des Bundesligisten bei Twitter.

Weiter erklärte sich selbst der 28 Jahre alten Co-Trainer: "Nach Schlusspfiff stand ich am anderen Ende der Coachingzone und ein Spieler ist als Einziger zum Trösten gekommen." Er wisse, schrieb der Österreicher, "dass dies bei den Fans in diesem Moment negativ und eben falsch wirkt. Ich werde die Beleidigungen insofern mit gewissem Verständnis auf- und die Verantwortung dafür übernehmen." Mittlerweile mehreren sich die Kommentare, die Maric verteidigen.