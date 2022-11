Wo es Sieger gibt, muss es Verlierer geben. Das ist das unverrückbare Gesetz des Sports. Manche Verlierer klagen später über die Ungerechtigkeiten, die sie auf dem Weg zur Niederlage erfahren mussten. Andere haben keine Ausreden, erringen immerhin zweifelhafte Rekorde. So wie die Glasgow Rangers.

Für den letztjährigen Europa-League-Finalisten war die Aufgabe so klar wie kompliziert. Fünf Spiele, fünf Niederlagen standen in der Champions-League-Saison zur Buche. Die Gegner aus Liverpool, Neapel und Amsterdam waren einfach zu stark bislang. Aber trotz nur einem erzielten Treffer und 19 kassierten Gegentoren war da noch Hoffnung. Mit einem Sieg mit fünf Toren Vorsprung würden sie das Spiel gegen Ajax Amsterdam als großen Erfolg abspeichern können. Zwar würden sie dann 2023 zwar nicht mehr Champions League, aber immerhin Europa League spielen können.

Sollte dies nicht gelingen, wäre das Aus nach der Gruppenphase besiegelt und um alles noch viel schlimmer zu machen, drohte den Schotten zusätzlich noch ein historisches Debakel: das schlechteste Ergebnis aller Klubs in der 30-jährigen Geschichte der Champions League. Dazu brauchte es eine Niederlage mit zwei oder mehr Toren Abstand.

"Wir wurden bestraft"

Die Rangers entschieden sich früh für das historische Debakel. Bereits nach 29 Minuten waren die Schotten auf Kurs. Die Ajax-Stars Steven Berghuis und Mohammed Kudus ließen sich nicht lange bitten und brachten das Debakel mit ihren Toren auf den Weg. Mit halber Kraft stemmten sich die Rangers für den Rest des Spiels gegen den Untergang und jubelten ausgiebig, als Kapitän James Tavernier kurz vor Schluss per Elfmeter zum 1:2 verkürzen konnte. Doch schon bald verstummte Ibrox wieder. Der von Ajax-Coach Alfred Schreuder kurz zuvor eingewechselte Teenager Francisco Conceicao erzielte in 89. Minute seinen ersten Treffer in der Champions League und trug den Gegner somit in die Geschichtsbücher ein.

Denn das war tatsächlich noch nie passiert. Sechs Niederlagen in sechs Spielen und 2:22 Tore. Ein Torverhältnis von minus 20 also und damit offiziell die schlechteste Mannschaft der Champions-League-Geschichte. Einen Treffer schlechter als Dinamo Zagreb, das 2011/2012 in einer Gruppe mit Real Madrid, Olympique Lyon und ebenfalls Ajax auf sechs Niederlagen und 3:22 Toren gekommen war.

"Einfach die Schlechtesten", titelte die "Scottish Sun" nach der historischen Pleite. "Wir wurden bestraft. Wir müssen daraus lernen", sagte Kapitän Tavernier. "Wir sind uns selbst nicht gerecht worden. Wir haben den Fans nicht gegeben, was sie wollten." Damit hatte er vermutlich recht. Denn jetzt schleppen die stolzen Anhänger der Rangers die Last eines historischen Rekords mit sich. Die Bilanz des Grauens: 1:3 und 0:4 gegen Ajax Amsterdam, zweimal 0:3 gegen den SSC Neapel und 0:2 und 1:7 gegen Liverpool. Das hätten sich nicht nur die Fans gerne erspart.