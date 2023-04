Dank anderthalb magischen Minuten zieht Eintracht Frankfurt als erste Mannschaft ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Mit zwei genialen Spielzügen von Mario Götze und Stürmer Randal Kolo Muani wird Union Berlin aus dem Wettbewerb gekickt. Das Team aus der Hauptstadt agiert viel zu fehleranfällig.

Traumtore, ein Zauberduo - und die Hoffnung auf den großen Coup: Angeführt von Randal Kolo Muani und Mario Götze ist die "launische Diva" Eintracht Frankfurt allen Nebengeräuschen zum Trotz ins Halbfinale des DFB-Pokals gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner feierte ein überzeugendes 2:0 (2:0) gegen Union Berlin und sorgte nach dem jüngsten Wirbel zumindest sportlich für etwas Ruhe am Main. Die Frankfurter bekommen den Halbfinal-Gegner am Ostersonntag (19 Uhr/ARD) zugelost.

Kolo Muani (11./13.) erlöste die Hessen früh per Doppelschlag, Götze lieferte jeweils sehenswert die Vorarbeit. Für die Frankfurter war es der erste Pflichtspielsieg nach zuvor sieben Anläufen ohne Erfolg - der Traum vom nächsten Pokalsieg nach 2018 lebt. Die Köpenicker von Trainer Urs Fischer scheiterten dagegen wie im Vorjahr kurz vor dem Endspiel im Stadion des Stadtrivalen. "Wir haben uns viel vorgenommen", sagte Sebastian Rode bei Sky. "Die zwei frühen Tore haben uns enorm geholfen." Der starke und zufriedene Götze äußerte im ZDF: "Klar, jetzt wollen wir ins Finale. Das wird schwer, aber machbar. Heute haben wir einfach an die Leistungen der letzten Wochen angeknüpft und diesmal auch die Tore gemacht".

Viel Unruhe bei der Eintracht

Kolo Muani denkt trotz seines starken Auftritts im Viertelfinale noch nicht an das mögliche Endspiel in Berlin. "Ich muss ehrlich gestehen, noch gar nicht", sagte der 24 Jahre alte Franzose auf eine entsprechende Frage. "Wir müssen erstmal viele wichtige Spiele in der Bundesliga bestreiten, und dann werden wir sehen, wohin der Weg führt." Voll des Lobes war der Stürmer über seinen kongenialen Partner an diesem Abend: "Das macht wirklich Spaß mit Mario, er ist ein bemerkenswerter Spieler, der technisch einiges drauf hat. Davon kann man als Mitspieler nur profitieren", sagte Kolo Muani im ZDF.

Bei der Eintracht hatte im Vorfeld die Unruhe hinter den Kulissen für Aufsehen gesorgt, etwa der Führungsstreit, die Wechselgerüchte um den Trainer und einige Leistungsträger, aber auch die Ergebniskrise. Glasner setzte voll darauf, dass zunächst einmal sportlich der "Befreiungsschlag" gelingt, Sportvorstand Markus Krösche machte deutlich, das Ziel sei, "Pokalsieger zu werden". Entsprechend furios legten die Hessen los. Erst scheiterte Kolo Muani noch an Lennart Grill, der erneut für den angeschlagenen Frederik Rönnow im Tor stand (5.). Dann spielte sich die Offensive aber in einen kurzen Rausch: Nach einem Geniestreich per Hacke von Götze vollstreckte Kolo Muani eiskalt, kurz darauf traf er erneut nach Götze-Vorlage per Heber - Grill sah dabei nicht gut aus.

Unions Defensive wackelt bedenklich

Union, in der Liga vor allem aufgrund der Defensivstärke gefürchtet, wackelte bedenklich, offensiv ging nichts. Die Eintracht überrollte den Bundesliga-Dritten vor 49.500 Fans phasenweise. Zur Pause hätte die SGE noch höher führen müssen, Rafael Borre (20.) stand bei seinem Treffer aber zunächst im Abseits, wenig später traf er aus kurzer Distanz die Latte (28.). "Zum dritten Mal hintereinander spielen wir eine katastrophale erste Halbzeit", sagte Rani Khedira. "Warum es so ist, keine Ahnung. Das müssen wir analysieren."

Die Köpenicker, die Frankfurt in der Liga jüngst geschlagen hatten (2:0), tauschten in der Pause gleich dreimal, mehr als ein harmloser Abschluss des eingewechselten Sven Michel (49.) sprang aber zunächst nicht heraus. Die Eintracht agierte dagegen deutlich kontrollierter als im ersten Durchgang, gegen enttäuschende Gäste konnten die Frankfurter ihre Führung verwalten. Die Hessen verpassten es aber, mit einem dritten Tor früher für noch mehr Ruhe zu sorgen. Jamie Leweling (86.) hätte noch einmal für Spannung sorgen können, scheiterte aber an Kevin Trapp. Auf den Rängen war derweil immer wieder "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" zu hören.