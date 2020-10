Der ehemalige WM-Held hat einen neuen Verein gefunden: Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt Mario Götze zur PSV Eindhoven. Die Niederländer können bei dem Ex-Dortmunder punkten mit der Teilnahme an der Europa League - und mit einem deutschen Trainer.

Endlich hat er ihn offenbar, den neuen Verein: Mario Götze, Siegtorschütze beim WM-Finale 2014, steht wohl kurz vor einem Wechsel zur PSV Eindhoven in den Niederlanden. Mehrere niederländische Medien berichten übereinstimmend, dass der Mittelfeldspieler aktuell seinen Medizincheck beim Top-Klub der Eredivisie absolviert. Götze soll demnach bei dem Europa-League-Teilnehmer einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Noch am Montagabend, dem letzten Tag des Transferfensters, hatte der ablösefreie Götze drei Wochen nach dem Saisonstart noch keinen neuen Verein gefunden. Götze darf sich aber nach Ablauf seines Vertrages in Dortmund auch später einem Verein anschließen, hatte aber eigentlich selbst den 5. Oktober als Zielpunkt für eine Entscheidung angegeben. Hertha BSC, AC Mailand, Lazio und AS Rom und Atlético Madrid: Es gab viele Vereine, mit denen Götze in Verbindung gebracht wurde. Nun die große Überraschung: Der Rio-Weltmeister geht nach Holland.

"Die meisten Gerüchte waren völliger Unsinn", hatte Götze kürzlich im Gespräch mit der "Bild" erzählt. Besonders Hertha stand aber wohl kurz vor einem Transfer. "Ich habe immer gesagt, das ist ein sehr guter Spieler gewesen", hatte Coach Bruno Labbadia nach der unglücklichen Niederlage gegen den FC Bayern in der Allianz Arena gesagt. Die Frage sei aber, so der Trainer, ob Götze zur aktuellen Situation der Berliner passe. Ob Hertha stark genug sei, "um so einen Spieler aufzufangen", hatte damals Labbadia betont, um selbst etwas ratlos zu antworten: "Ich kann es nicht sagen."

Nun, in den Niederlanden scheint man davon auszugehen, dass man den Ex-Weltmeister gut auffangen kann. Dabei wollte dieser eigentlich in der Königsklasse spielen. Götze sagte in der "Bild" mit Blick auf die Zukunft: "Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben."

Götze, der 63 Länderspiele für Deutschland bestritt, wird bei Eindhoven aber zunächst nur in der Europa League antreten können. Dort spielt PSV in der Gruppe E gegen FC Granada, Omonia Nikosia und Paok Saloniki. Beim niederländischen Top-Klub wird der ehemalige Dortmunder vom deutschen Trainer Roger Schmidt trainiert, was wohl seinen Wechsel beeinflusst haben soll. Götze wird bei PSV auch auf Adrian Fein von Bayern München treffen, der dort Spielpraxis sammeln soll und verliehen wurde.