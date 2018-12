Die Hinrunde in Videoschnipseln

Die Hinrunde in Videoschnipseln #Guardiolastaunt

Sie ist wild, kurios und furios und sie sorgt dafür, dass einigen Fortuna-Fans wohl noch immer der Mund offen steht vor lauter Staunerei. Die Hinrunde der Fußball-Bundesliga macht Spaß. Ein Rückblick in Videoschnipseln.

1. Spieltag, FC Bayern - 1899 Hoffenheim 3:1 (1:0)

Der FC Bayern München setzt sich zum Start der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim durch. Erst durch einen umstrittenen Elfmeter, den Robert Lewandowski im zweiten Anlauf verwandelt, fällt die Entscheidung zugunsten des amtierenden Meisters. Unser Bericht (und die Einschätzung unserer Schiedsrichter-Experten zu Flying Franck)

1. - 5. Spieltag, FC Schalke

Auch nach dem fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga bleibt der FC Schalke 04 Schlusslicht in der Tabelle. Beim SC Freiburg bemühen sich die Knappen redlich, doch ein Fehler des sonst so verlässlichen Keepers Fährmann verhindert den ersten Punktgewinn der Saison. Unser Bericht.

5. Spieltag, Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 7:0 (2:0)

Gegen den 1. FC Nürnberg spielt sich Borussia Dortmund in einen Torrausch - und avanciert zum Bayern-Jäger Nummer eins. Gegen den Aufsteiger wird Mario Götze erneut aus dem Kader verbannt, aber sechs Torschützen beweisen die schwarz-gelbe Übermacht. Unser Bericht.

6. Spieltag, Hertha BSC - FC Bayern 2:0 (2:0)

Nun wissen sie, wie es geht: Die Berliner Hertha schlägt zum Auftakt des sechsten Spieltags der Fußball-Bundesliga den FC Bayern. Dabei hatte Trainer Pal Dardai vorher gerätselt, wie das gehen soll. Dann aber ist sein Team einfach cleverer. Unser Bericht.

7. Spieltag, Borussia Dortmund - FC Augsburg 4:3 (0:1)

Packend, aufreibend und torreich: Das ist die Fußball-Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen den bedauernswerten FC Augsburg. Zweimal führt der FCA, kommt dann trotz 2:3-Rückstands noch einmal zurück. Doch in letzter Sekunde gibt es dank Paco Alcácer ein verrücktes Happy End für Tabellenführer BVB. Unser Bericht.

Vor dem 8. Spieltag, Pressekonferenz des FC Bayern

Der FC Bayern lädt vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg zur Pressekonferenz mit Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic. Heraus kommt eine beispiellose Attacke gegen ihrer Meinung nach herabwürdigend berichtende Medien. Die Journalisten geben ein scharfes Echo. Unser Bericht (und unser Kommentar).

8. Spieltag, Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf 7:1 (3:0)

Vor der Länderspielpause feiert Eintracht Frankfurt drei Pflichtspiel-Siege in Folge. Auch am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielt sich die SGE gegen Düsseldorf in einen Rausch. Stürmer Jovic glänzt mit einem Fünferpack - und schießt die Fortuna ans Tabellenende. Unser Bericht.

9. Spieltag, Werder Bremen - Bayer Leverkusen 2:6 (0:3)

Bayer Leverkusen startet ohne jedes Anzeichen einer Krise fulminant ins Bundesligaspiel bei heimstarken Bremern. Zur Pause scheint alles klar und Heiko Herrlichs Job gerettet. Dann aber dreht Werder auf. Bayer zittert kurz - und reagiert mit Wucht. Am Ende steht ein Torfest. Herrlich! Unser Bericht.

11. Spieltag, Borussia Dortmund - FC Bayern 3:2 (0:1)

Stark gespielt, aber spektakulär verloren: Der FC Bayern belohnt sich gegen den BVB nicht für seine wohl beste Saisonleistung. Dennoch wertet Klubboss Karl-Heinz Rummenigge die Niederlage als "Benchmark-Basis" für die kommenden Spiele. Unser Bericht.

12. Spieltag, FC Bayern - Fortuna Düsseldorf 3:3 (2:1)

Der FC Bayern führt komfortabel gegen Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf - um auf der Zielgeraden beim Stand von 3:1 noch spektakulär einzubrechen. Klub-Präsident Hoeneß macht das so fassungslos, dass er sogar seine Verteidigung für den Trainer aufweicht. Unser Bericht.

14. Spieltag, SC Freiburg - RB Leipzig 3:0 (2:0)

Die Auswärtsschwäche von RB Leipzig wird immer mehr zum chronischen Problem der Sachsen. Auch in Freiburg bringt ein vermeintlicher Fußballzwerg den Favoriten ins Stolpern. Unser Bericht.

16. Spieltag, Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf bleibt der Favoritenschreck der Fußball-Bundesliga. Nach dem Remis beim FC Bayern schockt die Fortuna nun auch Herbstmeister Borussia Dortmund. Dem verpasst Düsseldorf am 16. Spieltag sensationell die erste Saisonniederlage. Unser Bericht.

17. Spieltag, Eintracht Frankfurt - FC Bayern 0:3 (0:1)

"Nur" noch sechs Punkte Rückstand auf Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund und zwei Ausrufezeichen-Siege gegen Leipzig und Frankfurt zum Abschluss einer wilden Hinrunde: Der FC Bayern fühlt sich wieder als das, was er am liebsten ist: ein Champion. Unser Bericht.