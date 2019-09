St. Pauli mit Remis in Osnabrück

St. Pauli mit Remis in Osnabrück Hamburger SV überrollt die Erzgebirgler

Der Hamburger SV zeigt sich gut erholt von der Derbyniederlage Anfang der Woche gegen den FC St. Pauli. Gegen den FC Erzgebirge Aue lässt der HSV nichts anbrennen. St. Pauli muss sich am Ende in Unterzahl beim VfL Osnabrück mit einem Punkt begnügen. Die Dynamos schlagen kurz vor knapp den Jahn.

Hamburger SV - FC Erzgebirge Aue 4:0 (2:0)

Der Hamburger SV hat den Derby-Schock gegen den FC St. Pauli bestens verdaut. Sechs Tage nach dem 0:2 beim Stadtrivalen kamen die Hanseaten zu einem 4:0 (2:0) gegen den FC Erzgebirge Aue und festigten Platz zwei in der zweiten Fußball-Bundesliga. Josha Vagnoman in der 18. Minute mit seinem ersten und Lukas Hinterseer (32.) mit seinem dritten Saisontreffer sorgten schon vor der Pause für eine sichere Führung.

Sein erstes Tor für den HSV: Martin Harnik, links. (Foto: imago images/Nordphoto)

Nach der Pause machten der Ex-Bremer Martin Harnik (47.) mit seinem ersten Tor für den HSV und Kapitän Aaron Hunt (62.) den Erfolg perfekt. HSV-Trainer Dieter Hecking saß auf der Bank, nachdem er wegen nicht näher benannter privater Gründe noch am Samstag beim Abschlusstraining gefehlt hatte. Im Vergleich zum Spiel beim FC St. Pauli veränderte er seine Startelf auf drei Positionen und ließ Bakery Jatta, David Kinsombi und Khaled Narey draußen. Vor 44.021 Zuschauern im Volkspark bestimmten die Gastgeber das Spiel. Auffällig neben Vagnoman war der niederländische Verteidiger Rick van Drongelen, der immer wieder gefährliche Aktionen einleitete. Die Gäste hingegen enttäuschten. Christoph Ferner (23.) hatte noch die beste Chance per Kopf, scheiterte aber am Hamburger Torhüter Daniel Heuer Fernandes.

VfL Osnabrück - FC St. Pauli 1:1 (1:1)

Tor für St. Pauli: Ryo Miyaichi. (Foto: dpa)

Der FC St. Pauli hingegen hat den Schwung seines Erfolgs gegen den HSV nicht nutzen können, beim allerdings starken Aufsteiger VfL Osnabrück gab es ein 1:1 (1:1). Kevin Wolze brachte die Niedersachsen vor 16.100 Zuschauern an der Bremer Brücke mit einem direkt verwandelten Freistoß (13.) in Führung. Der Aufsteiger begann stark und hatte nur kurz darauf bei einem Pfostenschuss von Bashkim Ajdini (19.) Pech. St. Pauli glich nur drei Minuten später durch Ryo Miyaichi (22.) überraschend aus, war danach aber deutlich besser im Spiel. In der zweiten Halbzeit wurde Osnabrück wieder stärker, zumal der Hamburger Youba Diarra nur 17 Minuten nach seiner Einwechselung die Gelb-Rote Karte sah (84.). Immerhin verteidigte St. Pauli den einen Punkt und ist jetzt seit vier Spielen unbesiegt. Die Osnabrücker hingegen verpassten den Sprung auf Platz vier.

SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg 2:1 (0:1)

Die SG Dynamo Dresden hat nach drei Remis in Folge einen Sieg eingefahren. Gegen den Lieblingsgegner aus Regenburg gewann die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel mit 2:1 (0:1). Vor 27.260 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion schoss Jann George (27.) die Gäste in Führung. Moussa Koné (55.) glich für Dynamo aus. Den Siegtreffer markierte Florian Ballas (89.). Seit zehn Spielen hatte Dresden gegen Regensburg nicht mehr verloren, gewann dabei sogar sieben Duelle. Und nun stand am Ende wieder ein Sieg.