Schalke 04 spielte in dieser Saison seine schlechteste Rückrunde in der Bundesliga, auch Werder Bremen bekleckerte sich nicht mit Ruhm - aber Hull City schlägt sie all. Der englische Zweitligist wurde von Wigan so hoch abgewatscht wie zuletzt vor fast 110 Jahren.

Der englische Fußball-Zweitligist Hull City hat einen Abend zum Vergessen erlebt. Die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Grant McCann verlor bei Wigan Athletic mit 0:8 (0:7).

Damit kassierte Hull dem Datendienstleister Opta zufolge erstmals seit 1911 wieder acht Gegentore in einem Ligaspiel. Vor über 100 Jahren verlor Hull ebenfalls mit 0:8 im Duell mit den Wolverhampton Wanderers.

Am Dienstag lag der Club bereits zur Halbzeit mit 0:7 hoffnungslos zurück. Wigan konnte dagegen feiern: Der Mannschaft von Trainer Paul Cook gelang das Kunststück, erstmals seit Manchester Citys 10:1 gegen Huddersfield Town 1987 im eigenen Stadion acht oder mehr Tore in der zweithöchsten englischen Spielklasse zu erzielen.