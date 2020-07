Jude Bellingham freut sich auf seinen neuen Arbeitgeber Borussia Dortmund. Für den Fußball-Bundesligisten verlässt der 17-Jährige jedoch seinen Heimatklub Birmingham City, bei dem er zehn Jahre spielte. Der Abschied, mit dem er dem Abstieg entgeht, wird überaus emotional.

"Es gibt keinen besseren Verein auf der Welt, der junge Talente hervorbringt und sie auf das nächste Level hebt." Das sagt Jude Bellingham über Borussia Dortmund, für das er in der kommenden Saison auflaufen wird. Der 17-Jährige kann sich deswegen aber noch längst nicht so einfach von seinem Noch-Arbeitgeber Birmingham City verabschieden - es wurde äußerst emotional. Bei seinem letzten Spiel für den englischen Zweitligisten gegen Derby County wurde er in der 75. Minute unter dem Applaus seiner Mitspieler ausgewechselt und hielt dabei seine Tränen nicht zurück. "Ich habe mein Bestes versucht, um mich zu verstecken", sagte er anschließend.

"Ich habe mich erst in Birmingham City verliebt und dann in den Fußball", sagte Bellingham: "Was auch immer passieren wird, ich werde immer ein Blue bleiben. Das ist mein Verein." Er war im Alter von sieben Jahren mit seinen Eltern in die West Midlands gezogen, lernte dort das Fußballspielen. Am letzten Spieltag in der Championship verlor Birmingham zwar mit 1:3 (0:1), dennoch konnte der 17-Jährige mit seinem Herzensklub den Klassenerhalt feiern. Mit 50 Zählern beendete City die Saison auf dem 20. Tabellenplatz. Den bitteren Gang in die dritte Liga müssen Charlton Athletic (22./48 Punkte), Wigan Athletic (23./47) und Hull City (24./45) antreten.

Teuerster Minderjähriger der Liga

Sein Abschied verlief allerdings nicht nur harmonisch - ein Twitter-User ätzte gegen Bellingham. Unter einem Video, das Birmingham gepostet hatte, schrieb dieser: "Dumme Seite und Mannschaft. Jude Bellingham ist ein überbewertetes Talent. Er ist nutzlos und denkt nur an Geld." Und legte rassistisch nach: "Er ist schwarz. Schwarze denken immer nur an Geld." Ein dämliches Argument, das Bellingham nicht auf sich sitzen ließ. In einer Instagram-Story verurteilte er diesen Kommentar: "Wie kann jemand meine Rasse und schändliche Vorurteile benutzen, um eine Entscheidung zu kritisieren, die ich für meine Karriere getroffen haben?"

Bellingham durchlief die gesamte Nachwuchsakademie von Birmingham City und ging als jüngster Debütant und Torschütze bei den Profis in die Vereinsgeschichte ein. Zum Abschied habe er mit seinem Team "Tränen vergossen und ich bin wirklich enttäuscht, wie es endete. Aber gleichzeitig bin ich für die Zukunft sehr zuversichtlich und freue mich darauf", sagte Bellingham.

Am Montag war der Wechsel des englischen U17-Nationalspielers zu Borussia Dortmund offiziell bestätigt worden, die Ablösesumme soll bei rund 25 Millionen Euro liegen. Er ist damit der teuerste minderjährige Spieler, der je in die Bundesliga wechselt. In 44 Pflichtspielen für Birmingham erzielte der Mittelfeldspieler vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.